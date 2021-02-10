В Турции заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в космосе

Глава Космического агентства республики сообщил, что Турция с большой вероятностью использует российский корабль "Союз" для полета своего космонавта

АНКАРА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция заинтересована в сотрудничестве с Россией в космической отрасли. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС глава Космического агентства республики Сердар Хусейн Йылдырым.

"Что же касается России, у нас уже установились очень хорошие отношения. Я встречался с российским послом [в Турции Алексеем Ерховым], и мы работаем над проектом соглашения о том, как бы Турция и Россия могли продолжить сотрудничество в этой сфере. Безусловно, Россия занимает очень важное место в космической отрасли, и мы хорошо об этом осведомлены. И мы действительно заинтересованы в сотрудничестве с Россией", - подчеркнул собеседник агентства. По словам Йылдырыма, "в ближайшие несколько месяцев" Анкара рассчитывает согласовать с РФ, "в каких конкретно сферах это сотрудничество возможно".

Сердар Хусейн Йылдырым присутствует во вторник на мероприятии в президентском дворце, на котором глава республики Реджеп Тайип Эрдоган представит национальную космическую программу.

Глава агентства сообщил, что собирался провести встречу с главой корпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным, но ее пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. "Я надеюсь, что в ближайшее время нам все же удастся встретиться с Рогозиным и обсудить всевозможные детали [сотрудничества между Турцией и Россией] после того, как наш президент обозначит задачи для нашего агентства. У нас очень амбициозные задачи", - отметил Йылдырым.

Он заявил, что Турция с большой вероятностью использует российский корабль "Союз" для полета своего космонавта. "Вероятность того, что Турция использует "Союз" для отправки в космос турецкого космонавта, очень велика, так как это очень надежный космический корабль, мы в этом уже убедились. Он себя очень хорошо зарекомендовал в космосе. Так что вероятность этого очень высока, но нам нужно еще эту тему обсудить. Но, конечно, мы рассматриваем такую возможность", - подчеркнул Йылдырым.

В конце мая 2018 года азербайджанское агентство Trend со ссылкой на источник в турецком кабмине сообщило, что Турция после 2023 года планирует запустить собственную программу подготовки астронавтов. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка $6 млрд. Законодательная база для этого была подготовлена еще осенью 2016 года. Это один из наиболее крупных и амбициозных проектов в современной истории Турции.

В сентябре 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Anadolu заявил о возможности подключения Турции к совместному проекту России и Казахстана по использованию космодрома Байконур. Рогозин также заявил о готовности РФ подготовить турецкий экипаж к полету на Международную космическую станцию в 2023 году, когда Турецкая Республика будет отмечать 100-летие со дня основания.