Войти
ТАСС

В Турции заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в космосе

247
0
0
Флаги России и Турции
Флаги России и Турции.
Источник изображения: mouqawamahmusic.net

Глава Космического агентства республики сообщил, что Турция с большой вероятностью использует российский корабль "Союз" для полета своего космонавта

АНКАРА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция заинтересована в сотрудничестве с Россией в космической отрасли. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС глава Космического агентства республики Сердар Хусейн Йылдырым.

"Что же касается России, у нас уже установились очень хорошие отношения. Я встречался с российским послом [в Турции Алексеем Ерховым], и мы работаем над проектом соглашения о том, как бы Турция и Россия могли продолжить сотрудничество в этой сфере. Безусловно, Россия занимает очень важное место в космической отрасли, и мы хорошо об этом осведомлены. И мы действительно заинтересованы в сотрудничестве с Россией", - подчеркнул собеседник агентства. По словам Йылдырыма, "в ближайшие несколько месяцев" Анкара рассчитывает согласовать с РФ, "в каких конкретно сферах это сотрудничество возможно".

Сердар Хусейн Йылдырым присутствует во вторник на мероприятии в президентском дворце, на котором глава республики Реджеп Тайип Эрдоган представит национальную космическую программу.

Глава агентства сообщил, что собирался провести встречу с главой корпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным, но ее пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. "Я надеюсь, что в ближайшее время нам все же удастся встретиться с Рогозиным и обсудить всевозможные детали [сотрудничества между Турцией и Россией] после того, как наш президент обозначит задачи для нашего агентства. У нас очень амбициозные задачи", - отметил Йылдырым.

Он заявил, что Турция с большой вероятностью использует российский корабль "Союз" для полета своего космонавта. "Вероятность того, что Турция использует "Союз" для отправки в космос турецкого космонавта, очень велика, так как это очень надежный космический корабль, мы в этом уже убедились. Он себя очень хорошо зарекомендовал в космосе. Так что вероятность этого очень высока, но нам нужно еще эту тему обсудить. Но, конечно, мы рассматриваем такую возможность", - подчеркнул Йылдырым.

В конце мая 2018 года азербайджанское агентство Trend со ссылкой на источник в турецком кабмине сообщило, что Турция после 2023 года планирует запустить собственную программу подготовки астронавтов. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка $6 млрд. Законодательная база для этого была подготовлена еще осенью 2016 года. Это один из наиболее крупных и амбициозных проектов в современной истории Турции.

В сентябре 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Anadolu заявил о возможности подключения Турции к совместному проекту России и Казахстана по использованию космодрома Байконур. Рогозин также заявил о готовности РФ подготовить турецкий экипаж к полету на Международную космическую станцию в 2023 году, когда Турецкая Республика будет отмечать 100-летие со дня основания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Казахстан
Россия
Турция
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
13.11.2019
Россия ведет переговоры с Египтом по вопросу отправки гражданина этой страны в космос - Рогозин
19.09.2019
Рогозин предложил сделать Байконур трехсторонним проектом с участием Турции
15.03.2019
Рогозин обсудил с замглавы NASA будущее МКС и дальнейшее сотрудничество
11.02.2019
"Техника дает сбой": Роскосмос оправдался за аварии
11.02.2010
Запись программы «Космическая среда» на радио «Голос России» с руководителем Роскосмоса А.Н.Перминовым
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 05:46
  • 41
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:27
  • 28
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
  • 10.02 04:10
  • 104
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 09.02 23:26
  • 37
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 09.02 22:41
  • 85
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 09.02 21:33
  • 1
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 09.02 21:21
  • 14
Калининградский синдром
  • 09.02 19:45
  • 17
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 09.02 13:02
  • 1
Частная компания в Китае успешно запустила умную суборбитальную ракету OS-X6B
  • 09.02 10:27
  • 3
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 09.02 04:38
  • 5
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 09.02 04:32
  • 2
«Тяжелые калибры — на второй линии». Почему на Донбассе идет обострение и грозит ли большая война (Страна, Украина)
  • 09.02 04:10
  • 2
Генсек НАТО призывает создавать «более экологичные» танки с солнечными панелями