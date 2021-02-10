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ТАСС

Sky: первая арабская межпланетная миссия "Аль-Амаль" вышла на орбиту Марса

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Марс
Марс.
Источник изображения: Fotolia/artemp1

Эта станция полностью разработана и собрана специалистами из Объединенных Арабских Эмиратов

ТАСС, 9 февраля. Арабская межпланетная станция "Аль-Амаль" вышла на орбиту Марса. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia. Телеканал называет это событие "первым успехом арабов в космосе".

Ранее на странице миссии в Twitter сообщалось, что зонд приблизился к Марсу "после 204-дневного путешествия, преодолев более 480 млн км". Отмечалось, что для выхода на орбиту планеты аппарат снизил скорость со 121 тыс. км/ч до примерно 18 тыс. км/ч.

Зонд "Аль-Амаль" был выведен в космос в июле прошлого года на борту японской ракеты-носителя H-IIA, стартовавшей с космодрома на японском острове Танэгасима. Эта межпланетная станция была полностью разработана и собрана специалистами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Миссия успешно выполнена", - написал в Twitter вице-президент и премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Он также поздравил свою страну и весь ее народ с этим значимым достижением.

ОАЭ стали пятой страной после США, России, ЕС и Индии, достигнувшей четвертой планеты Солнечной системы. Как сообщил в понедельник онлайн-портал Phys.org, после прибытия "Аль-Амаль" займется изучением атмосферы Марса. Зонд будет выведен на особую эллиптическую орбиту, которая позволит ему отслеживать то, как меняется климат планеты по мере смены сезонов года и во время крупных пылевых бурь.

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Проекты
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