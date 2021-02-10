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Оборонка для театралов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал производство классических театральных биноклей, которые работают по схеме ученого Галилео Галилея. Как сообщила пресс-служба госкорпорации, выпущена первая партия - 50 штук.

Прибор c регулятором фокусного расстояния создан для наблюдения за спектаклями и концертами.

Лыткаринский завод оптического стекла холдинга «Швабе» возобновил производство галилеевских театральных биноклей БГН, которые предприятие выпускало с 1950-х по 1990-е годы. Такие бинокли повышают комфорт зрителей при посещении концертов, спектаклей, соревнований и других культурных и спортивных мероприятий.

«Классические бинокли БГН знакомы каждому, кто хотя бы раз в жизни посещал театры. Последние 20 лет они не производились. Сейчас мы решили возродить традицию и возобновить производство биноклей. При этом их качество и долговечность станут еще выше, а оптические характеристики и внешний вид останутся неизменными», - отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

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ЛЗОС
Ростех
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