В Казахстане разработали разведывательный беспилотник

Казахстан делает ставку на отечественные дроны. Вчера, 8 февраля, пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила о том, что новый разведывательный беспилотный авиационный комплекс «Шағала» проходит испытания.

«Практика применения БПЛА в современных военных конфликтах доказала необходимость разработки собственного аналога. В национальном университете обороны провели анализ использования не только дронов-разведчиков, но и ударных беспилотников как эффективного оружия против бронетехники и живой силы противника», — сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана.

Беспилотник «Шағала» Источник изображения: gov.kz

По словам разработчиков, опытный образец разведывательного беспилотного летательного аппарата «Шағала» оснащён программно-аппаратным каналом связи, собственным криптографическим протоколом и защищёнными каналами связи. Кроме того, при создании аппарата минимизирован импорт не производимых в Казахстане узлов и агрегатов.

Испытания беспилотника «Шағала»

«Дальность полёта БПЛА составляет до 30 км. В воздухе он может находиться до 2,5 часов, устойчиво ведёт себя при усилении ветра до 14 м/с. В будущем планируем, что он будет поставлен на вооружение в войска в звене — от взвода до батальона», — рассказал начальник военного научно-исследовательского центра полковник Куандык Акшулаков.