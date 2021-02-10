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Интерфакс-АВН

Патрушев и спикер парламента Ирана обсудили ситуацию вокруг СВПД - Совбез РФ

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и председатель Собрания Исламского Совета (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Отдельное внимание уделено сотрудничеству по проблематике информационной безопасности, совместным усилиям в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - заявил Аношин.

По его словам, на переговорах также обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-иранских отношений, в том числе в области безопасности.

"Собеседники подтвердили готовность к расширению взаимодействия Москвы и Тегерана как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - сказал пресс-секретарь.

"В завершение встречи Патрушев поздравил Галибафа с отмечаемым в Иране 11 февраля Днем Исламской революции, а также передал привет секретарю Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, подчеркнув сложившийся тесный конструктивный диалог между советами безопасности двух стран", - добавил Аношин.

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Страны
Иран
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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