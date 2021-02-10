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ТАСС

Космонавт с МКС показал, как "Прогресс" сгорает перед затоплением в Тихом океане

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Сергей Кудь-Сверчков
Сергей Кудь-Сверчков.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Сергей Кудь-Сверчков отметил, что несгораемые элементы конструкции были затоплены в так называемом "кладбище космических кораблей", которое находится в несудоходной части Тихого океана

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Членам экипажа Международной космической станции (МКС) удалось снять момент сгорания грузового корабля "Прогресс МС-15" в плотных слоях атмосферы. Снимки у себя на странице в Instagram опубликовал космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.



"Перед вами - уникальные кадры входа в атмосферу грузового корабля "Прогресс МС-15", который чуть больше 200 дней пробыл в составе российского сегмента Международной космической станции", - написал он.

Кудь-Сверчков напомнил, что несгораемые элементы конструкции были затоплены в так называемом "кладбище космических кораблей", которое находится в несудоходной части Тихого океана.

"Место затопления находится довольно далеко от судоходных путей, поэтому обломки корабля не представляли опасности для судоходства", - пояснил космонавт, подчеркнув, что окружающей среде затопление "Прогресса" также не навредило, поскольку поверхности воды достигли лишь тугоплавкие элементы, большая часть сгорела в атмосфере.

Грузовой корабль отстыковался от МКС в 08:21 мск. В 11:30 двигатели "Прогресса МС-15" были включены на торможение и в 12:04 он вошел в плотные слои атмосферы Земли. Несгоревшие фрагменты упали примерно в 12:13 мск в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

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