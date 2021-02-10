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Известия.ru

Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцевого, Гренландского и Норвежского морей. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов», — уточнили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что , что бомбардировщики сопровождали истребители морской авиации Северного флота.

В пресс-службе министерства напомнили, что полеты летчиков дальней авиации над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана являются регулярной практикой. В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

20 января два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. Продолжительность полета составила около 14 часов. В ходе полета экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе.

21 декабря стало известно, что Минобороны России планирует начать государственные испытания модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160 в 2021 году.

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Ту-160
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