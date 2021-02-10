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РИА Новости

"Ростех" получил разрешение на серийное производство двигателей ПД-14

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Российский турбовентиляторный двигатель ПД-14
Российский турбовентиляторный двигатель ПД-14.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Ростех" получил разрешение на серийное производство российских двигателей ПД-14 для пассажирских самолетов МС-21, сообщает госкорпорация.

"Ростех получил разрешение на серийное производство двигателей ПД-14 для МС-21", - говорится в сообщении.

В "Ростехе" отметили, что сертификат одобрения производственной организации дает право на серийное производство новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14 и поставку их заказчикам для установки на серийные самолеты МС-21. Документ Росавиации выдан предприятию "ОДК-Пермские моторы" (Объединенная двигателестроительная корпорация, входит в Ростех).

Сертификация проходила в два этапа. В ходе первого комиссия, в которую вошли представители Росавиации и Авиационного регистра РФ, анализировала систему менеджмента качества на соответствие требованиям Федеральных авиационных правил. На втором этапе эксперты оценивали технологические процессы изготовления, сборки и испытаний авиационных двигателей.

"ПД-14 стал родоначальником целого семейства отечественных силовых установок, в которых применяются самые современные технологии и материалы. Полученный сертификат дает возможность приступить к серийному производству этих двигателей. В 2021 году планируется произвести несколько новых ПД-14, которые будут использованы для резерва при летных испытаниях нового самолета МС-21-310", - приводятся в сообщении слова индустриального директора авиационного кластера "Ростеха" Анатолия Сердюкова.

В рамках сертификации производства также состоялись квалификационные испытания одного из новых двигателей ПД-14, в ходе которых было подтверждено соответствие его технических характеристик конструкторской документации.

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