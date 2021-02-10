"Ростех" получил разрешение на серийное производство двигателей ПД-14

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Ростех" получил разрешение на серийное производство российских двигателей ПД-14 для пассажирских самолетов МС-21, сообщает госкорпорация.
В "Ростехе" отметили, что сертификат одобрения производственной организации дает право на серийное производство новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14 и поставку их заказчикам для установки на серийные самолеты МС-21. Документ Росавиации выдан предприятию "ОДК-Пермские моторы" (Объединенная двигателестроительная корпорация, входит в Ростех).
Сертификация проходила в два этапа. В ходе первого комиссия, в которую вошли представители Росавиации и Авиационного регистра РФ, анализировала систему менеджмента качества на соответствие требованиям Федеральных авиационных правил. На втором этапе эксперты оценивали технологические процессы изготовления, сборки и испытаний авиационных двигателей.
В рамках сертификации производства также состоялись квалификационные испытания одного из новых двигателей ПД-14, в ходе которых было подтверждено соответствие его технических характеристик конструкторской документации.