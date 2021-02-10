"Сдерживать противника на дальних рубежах". Военный эксперт о гиперзвуке

Гиперзвуковое оружие станет основой сил неядерного сдерживания России, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал это решение.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой российских сил неядерного сдерживания.

"Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования", – сказал министр на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом армии.

Российское гиперзвуковое оружие впервые было представлено в 2018 году. К нему, в частности, относятся гиперзвуковой боевой блок "Авангард", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", а также гиперзвуковая ракета "Циркон".

В эфире радио Sputnik военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков прокомментировал решение Минобороны по гиперзвуковому оружию.

"Та глобальная стратегия, которую разработали против нас и которую в последнее время обновили, предполагает выдвижение к нашим границам, особенно со стороны морей и океанов, комплексов, несущих большое количество ракет – средств воздушного нападения. Это крылатые ракеты и в перспективе крылатые гиперзвуковые ракеты, назначение которых – нанести первый обезоруживающий удар и обескровить наши стратегические ядерные комплексы, входящие в ядерную триаду. Для справки: эсминцы типа "Арли Берк" могут нести порядка 54 таких ракет. Сейчас у американцев разрабатывается новый проект фрегата, который будет нести гораздо большее количество ракет. При этом фрегат будет специализироваться либо как средство нападения с крылатыми ракетами, бьющими по наземным целям, либо как средство, которое будет выполнять роль ПРО и ПВО. Понятное дело, что количество ракет в залпе может оказаться достаточно большим", – сказал Алексей Леонков.

По его словам, чтобы не допустить подобного сценария, "необходимо сдерживать противника на дальних рубежах".

"Сейчас для этих целей существует гиперзвуковой боевой блок "Авангард", авиационный гиперзвуковой комплекс "Кинжал", противокорабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", которая будет устанавливаться на надводные корабли и подводные лодки. Появление таких комплексов в нашей армии позволяет создать вдоль всех наших морских границ зону воспрещения доступа и маневра (A2/AD) примерно на две тысячи километров от нашей береговой линии, что существенно затрудняет применение средств воздушного нападения из состава корабельных ударных группировок вероятного противника", – заключил Алексей Леонков.