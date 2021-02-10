Новый колесный танк замечен на испытаниях в Китае

В Китае проходит испытания новый колесный танк, являющийся дальнейшим развитием уже известной боевой машины огневой поддержки ZTL-11.

Новый китайский колесный танк на базе ZTL-11. pic.twitter.com/oDfifsxJ8D — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 9, 2021

Как сообщает mil.news.sina.com.cn, старый образец был вооружен 105-мм нарезной пушкой - достаточной угрозой для таких танков как Т-72М1 и M60A3TTS.

В то же время установленная на нем система управления огнем отражала уровень развития технологий двадцатилетней давности. Например, командир машины имел ограниченные возможности по обнаружению целей и ведению огня по ним.

ZTL-11 создана на платформе бронетранспортера ZBL-08 и как базовая машина может выдерживать попадание в лобовой части 25-мм снарядов американских автоматических пушек.

Утверждается, что бортовая защита способна противостоять боеприпасам 14,5-мм пулемета КПВ.

В новой версии конструкторы постарались улучшить все характеристики. Башня по своей конструкции стала напоминать установленную на новом легком танке Type 15. Калибр орудия остался прежним, но, как утверждается, появилась возможность применять более мощные бронебойные подкалиберные снаряды и управляемые ракеты. Система автоматического заряжания позволила уменьшить численность экипажа.

Существенно доработан прицельный комплекс, появился панорамный прицел командира. Возможна установка дистанционно-управляемых модулей с 12,7-мм пулеметом и 35-мм автоматическим гранатометом.

Также усилена бронезащита. Благодаря установке нового дизельного двигателя танк стал более подвижным.

Как ожидается, такие бронемашины будут поступать на вооружение так называемых "средних бригад", оснащенных колесной техникой. Не исключено, что появится модификация, предназначенная для поставок на экспорт.

Алексей Брусилов