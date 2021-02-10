Поближе к России: зачем США размещают бомбардировщики в Норвегии

CNN: США начнут миссии ВВС в Норвегии с участием бомбардировщиков B-1B

ВВС США впервые отправляют в Норвегию стратегические бомбардировщики B-1, и это, по версии Вашингтона, должно дать Москве ясный сигнал, что американские военные готовы защищать своих союзников в стратегически важном арктическом регионе.

Американские стратегические бомбардировщики В-1B Lancer, отправленные США в Норвегию, приступят к выполнению своих первых миссий в течение ближайших трех недель, пишет CNN.

2 февраля Европейское командование ВС США (EUCOM) сообщило, что Соединенные Штаты впервые развертывают бомбардировщики В-1B Lancer в Норвегии. На авиабазу Эрланн в этой скандинавской стране также отправятся 200 членов летно-технического персонала из состава 7-го бомбардировочного крыла 12-й воздушной армии на базе ВВС США Дайес в штате Техас.

Авиабаза Эрланн расположена в 50 км северо-западнее Тронхейма (Южная Норвегия). В западной прессе ее часто называют передовым пунктом базирования. К концу 1983 года здесь удлинили и усилили основную взлетно-посадочную полосу, дооборудовали запасную полосу и рулежные дорожки, развернули современную систему посадки, построили ангар для самолетов Е-3А.

Как пишет CNN, действия ВВС США дают Москве четкий сигнал, что американские военные будут действовать в Арктике и демонстрировать, что они готовы защищать своих союзников против любой российской агрессии.

Rockwell International B-1 Lancer («Улан») - американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет разработан в 1970-80-х годах и состоит на вооружении ВВС США с 27 июля 1985 года. Машина создавалась в качестве носителя ядерного оружия и предназначалась для замены дозвуковых стратегических бомбардировщиков В-52, однако в начале 1990-х годов началось переоборудование самолетов B-1 для оснащения их конвенциональными авиационными средствами поражения.

В окончательной версии бомбардировщика B-1B реализована концепция прорыва ПВО на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

До сих пор военные миссии над Арктикой, в основном, проводились рядом с Великобританией, напоминает CNN. По словам официальных лиц, перемещение сил намного ближе к России означает, что США смогут быстрее реагировать на потенциальную агрессию РФ.

Стратегические бомбардировщики В-1В будут совершать вылеты в международном воздушном пространстве за Полярным кругом и в районе северо-западного побережья России.

Американцы считают, что подобные миссии USSTRATCOM Bomber Task Force помогают поддерживать глобальную стабильность и безопасность, а также позволяют подразделениям ВВС США ознакомиться с аэродромной сетью и географическими особенностями разных регионах.

«Оперативная готовность и наша способность поддерживать союзников и партнеров, а также возможность быстро реагировать на возможные вызовы - критически важны для общего успеха», - заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.

В течение последних нескольких месяцев Пентагон «оперировал аналогичными группами стратегических бомбардировщиков B-52 на Ближнем Востоке в качестве средства демонстрации способности США быстро перемещать военные активы в потенциально напряженные регионы», добавил генерал. На планирование полетов бомбардировщиков обычно уходит несколько недель, поэтому, по словам официальных лиц, «развертывание в Норвегии ведется уже некоторое время».

Президент США Джо Байден недавно продемонстрировал, что готов принять более жесткий подход к Москве, чем его предшественник Дональде Трампе.

При этом министерство обороны США выражало обеспокоенность российскими военными действиями «по перекрытию потенциального доступа к Арктике и ее природным ресурсам и препятствиям судоходству в морях Северного Ледовитого океана, поскольку Москва продолжает милитаризацию арктического региона».

«Недавние российские инвестиции в Арктику включают сеть наступательных авиационных средств и береговых ракетных систем»,

- предупредила секретарь ВВС США в администрации Трампа Барбара Барретт, когда прошлым летом ВВС США сообщили, как они будут действовать в Арктике.

По словам Барбары Барретт, в Вашингтоне полагают, что Россия считает сохранение своего собственного доступа в Арктику все более жизненно важным интересом, поскольку почти 25% ее валового внутреннего продукта приходится на углеводороды, добываемые к северу от Полярного круга.

В прошлом месяце российский фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел на предельно малых высотах в непосредственной близости от эсминца ВМС США Donald Cook в международных водах Черного моря.

Инцидент с российским Су-24 был относительно незначительным, но ВМС США выступили с заявлением, в котором говорилось, что «излишняя близость действий российского Су-24 несовместима с хорошим летным мастерством и международными нормами и стандартами. Шестой флот США привержен обеспечению свободы передвижения для всех наций в международных водах Черного моря».

Сравнительно недавно норвежская телерадиовещательная организация Norsk Rikskringkasting (NRK) предупреждала, что, если Россия и США перейдут к открытому военному конфликту, их силы могут столкнуться на территории Норвегии, о чем ранее более подробно писала «Газета.Ru».

«Безусловно, активизация иностранного военного присутствия в Норвегии и на Крайнем Севере в целом, включая перебазирование стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, не способствует стабильности и добрососедству в регионе. Но говорить о Третьей Мировой войне, которая начнется на территории именно этого скандинавского государства, и связывать ее только с перебазированием четырех самолетов - значит весьма сильно преувеличить обычные в этом случае опасения.

С помощью четырех бомбардировщиков войны не начинаются и тем более не выигрываются», - сказал «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Михаил Ходаренок