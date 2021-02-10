Су-35 ввел в заблуждение систему ПВО, спрятавшись за Ту-95МС

АЭРОДРОМ ХОТИЛОВО (Тверская обл.), 9 фев – РИА Новости. Истребитель Су-35 Западного военного округа отработал уход от средств противовоздушной обороны, спрятавшись за бомбардировщик Ту-95МС, сообщили в пресс-службе ЗВО.

По данным округа, звено Су-35 Ленинградской армии Военно-воздушных сил и ПВО сопроводили в Тверской области стратегические ракетоносцы Ту-95МС, вылетевшие с авиабазы в Саратовской области.

"Один из сопровождающих самолетов находился на расстоянии до 2000 метров от самолетов Дальней авиации, патрулируя воздушное пространство, другой выполнял сближение с одним из ракетоносцев на безопасное расстояние с целью ввести в заблуждение средства противовоздушной обороны", - рассказали в округе.

Также экипажи Су-35 отработали сложный пилотаж и потренировались перехватывать цели, разыграв между собой воздушную дуэль.

После выполнения задачи Су-35 совершили посадку на аэродром постоянного базирования на территории ЗВО.