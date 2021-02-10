«Циркон» на страже: силы неядерного сдерживания перейдут на гиперзвук

Шойгу: гиперзвуковое оружие станет основой сил неядерного сдерживания в РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой российских сил неядерного сдерживания. Он также напомнил про постоянную боеготовность российской ядерной триады и создание рядом стран оружия, работающего на новых физических принципах.

«Основу [сил неядерного сдерживания] составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», - заявил 9 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу на ежегодном оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных сил. По его словам, возможности российских сил неядерного сдерживания наращиваются, в том числе за счет совершенствования высокоточного оружия, передает ТАСС.

Глава Минобороны также напомнил про постоянную боеготовность российской ядерной триады и создание рядом стран оружия, работающего на новых физических принципах.

Системой неядерного сдерживания в Военной доктрине РФ называется "комплекс внешнеполитических, военных и военно-технических мер, направленных на предотвращение агрессии против России неядерными средствами".

«Группировка неядерного сдерживания - это, в первую очередь, ракеты самого разнообразного вида: ОТРК «Искандер-М» (как крылатые, так и аэробаллистические ракеты «земля-земля»), крылатые ракеты морского базирования семейства «Калибр» (а в перспективе, соответственно, и гиперзвуковые ракеты «Циркон»), крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности Х-555 и Х-101», - указывается в материале научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича и эксперта Российского совета по международным делам Александра Ермакова.

Аналитики прогнозируют, что прекращение действия американо-советского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и большие затраты ряда государств на разработку гиперзвукового оружия приведут к качественным изменениям военно-технического и военно-стратегического мирового ландшафта.

«Мы можем ожидать появления авиационных высокоточных гиперзвуковых ракет (сначала аэробаллистических, а в дальнейшем - и с «моторным» гиперзвуком), возвращения уже в неядерном качестве баллистических ракет средней дальности и появления наземных вариантов комплексов крылатых ракет большой дальности в качестве массовых «рабочих лошадок»,

- добавляют специалисты.

В декабре прошлого года Военно-морской флот провел испытательный пуск гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон» в Белом море. Запущенная с фрегата ракета достигла скорости 8 Махов и поразила «береговую цель» на расстоянии более 300 км.

«Циркон» способен развивать скорость примерно в 9 Махов. Дальность его полета может превышать 1 тыс. км. Ракета пролетает на маршевом участке на высоте 30-40 км при относительно небольшом сопротивлении воздуха. Такая высота полета дает возможность существенно увеличить дальность и скорость.

По сведениям из разных источников, дальность стрельбы «Циркона» составляет 400-1000 км, длина изделия - 8-10 м, а боевая часть весит примерно 300-400 кг.

В декабре прошлого года Минобороны России заключило с Амурским судостроительным заводом контракт на шесть корветов для Тихоокеанского флота, эти суда как раз оснащаются комплексами «Циркон».

С 1 декабря 2017 года опытно-боевое дежурство в Южном военном округе несут десять сверхзвуковых истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетными комплексами 9-А-7660 «Кинжал».

Как рассказывал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года, «Кинжал» после сброса в заданной точке летит со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз и маневрируя на всей траектории полета. Такое сочетание характеристик позволяет ракете комплекса гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

По словам главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина, создание авиационного ракетного комплекса с ракетой «Кинжал» стало важным прорывом в разработке гиперзвуковых систем вооружения.

Виктор Павлов