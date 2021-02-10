Войти
ТАСС

Маск заявил, что акции Starlink разместят на бирже, когда проект будет рентабельным

257
0
0
Антенна для Starlink
Антенна для Starlink.
Источник изображения: SpaceX

Он предусматривает вывод на орбиту Земли микроспутников для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. SpaceX осуществит первичное публичное размещение акций (IPO) своего проекта Starlink, предусматривающего вывод на орбиту Земли микроспутников для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, когда будет уверена в рентабельности этого предприятия. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на переписку главы SpaceX Илона Маска с пользователями Twitter.

Маску задали вопрос о возможных сроках размещения акций Starlink, планами которого президент компании Гуинн Шотуэлл поделилась с инвесторами в Майами (штат Флорида) еще год назад. "SpaceX, чтобы добиться рентабельности Starlink, требуется сначала преодолеть значительное превышение наличных выплат над поступлениями в течение следующего года или около того", - ответил глава и основатель компании. "Исторически каждая новая группировка спутников становится разорительным предприятием. Мы надеемся первыми избежать этого", - добавил он.

SpaceX уведомила ранее Федеральную комиссию по связи США о том, что у спутниковой системы доступа в интернет насчитывается "более 10 тыс. пользователей в Соединенных Штатах и за их пределами". Как уточнил телеканал CNBC, стоимость этой услуги определена в $99 в месяц. Оборудование, включающее абонентское устройство и WiFi-роутер, обойдется в $499 на человека.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. К концу 2018 года на свой проект SpaceX удалось привлечь $507 млн.

В декабре 2018 года SpaceX подписала с ВВС США контракт на $28 млн, предусматривающий тестирование системы Starlink с целью возможного ее использования для военных нужд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink. Сейчас на орбите насчитывается чуть более тысячи таких спутников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
ИТ
Похожие новости
10.02.2021
«Роскосмос» нашел признаки убыточности SpaceX
28.01.2021
SpaceX планирует запуск 18-й группировки микроспутников Starlink 30 января
11.06.2020
Обозреватель (Украина): Украина между лифтом и батутом
17.10.2019
Угроза МКС? Маск заполонит космос спутниками
05.09.2016
Потеря "Амос-6" - тяжелый удар по космической индустрии Израиля
25.04.2016
Генеральный директор Dauria Aerospace Сергей Иванов о развитии частного космического бизнеса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 05:46
  • 41
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:27
  • 28
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
  • 10.02 04:10
  • 104
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 09.02 23:26
  • 37
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 09.02 22:41
  • 85
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 09.02 21:33
  • 1
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 09.02 21:21
  • 14
Калининградский синдром
  • 09.02 19:45
  • 17
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 09.02 13:02
  • 1
Частная компания в Китае успешно запустила умную суборбитальную ракету OS-X6B
  • 09.02 10:27
  • 3
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 09.02 04:38
  • 5
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 09.02 04:32
  • 2
«Тяжелые калибры — на второй линии». Почему на Донбассе идет обострение и грозит ли большая война (Страна, Украина)
  • 09.02 04:10
  • 2
Генсек НАТО призывает создавать «более экологичные» танки с солнечными панелями