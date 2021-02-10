«Пояс морской безопасности» затянут моряки России, Ирана и Китая

Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести трёхсторонние военно-морские учения в середине текущего месяца в Индийском океане.

«Очередные многосторонние военно-морские учения пройдут в северной части Индийского океана в середине февраля 2021 года. В ходе них планируется, в том числе, отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства», - сообщил Леван Джагарян в интервью РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать повторение учений в том же формате, как это было в 2019 году.

Военно-морские учения России, Ирана и Китая под названием «Пояс морской безопасности» прошли в конце 2019-го, по их итогам военные Исламской Республики выразили уверенность, что маневры будут проходить на регулярной основе. Возможность повторного проведения учений в Минобороны ИРИ ранее связали с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19.