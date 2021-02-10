«Москитный» флот задавит любой авианосец

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на церемонии в порту Бендер-Аббас на юге Ирана приняли в свой состав 340 новых быстроходных катеров, способных запускать различные ракеты и поддерживать проведение водолазных операций, передаёт новостное агентство Fars.

На церемонии присутствовали начальник Генштаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами, командующий ВМС КСИР контр-адмирал Али Реза Тангсири, губернатор провинции Хормозган Ферейдун Хеммати.

Скоростные катера, которые были построены в центрах ВМС КСИР и в сотрудничестве с Министерством обороны Исламской Республики, будут готовы к выполнению боевых миссий и вспомогательных операций в Персидском заливе, Аравийском и Каспийском морях, отмечает Fars.

Концепция войны Ирана против ВМС США основана в том числе на создании несколько кругов обороны в зоне Персидского залива, призванных проводить «многоуровневые атаки с использованием десятков быстроходных катеров, оснащённых ракетами и торпедами.