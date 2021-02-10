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РИА Новости

ВМФ получит первые серийные подлодки типа "Лада" в 2022 году

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Головная подлодка проекта "Лада" ("Санкт-Петербург"), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.
Головная подлодка проекта "Лада" ("Санкт-Петербург"), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.
Источник изображения: © Фото : предоставлено ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" - "Кронштадт" и "Великие Луки" - будут переданы ВМФ России в 2022 году, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

Эти лодки, вторая и третья по счету в проекте 677, находятся в различной степени строительства уже более 15 лет. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была передана флоту в опытную эксплуатацию еще в 2010 году.

"Вторая лодка "Кронштадт" уже на плаву, третья, "Великие Луки", будет спускаться в 2022 году. "Кронштадт" несколько задержался из-за проблем с контрагентами. Но обе лодки планируем передать флоту в 2022 году", - сказал Бузаков.

Глава ОСК Алексей Рахманов в сентябре прошлого года заявил РИА Новости, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвёртого поколения проекта 677 "Лада" идёт с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования.

Именно поэтому несколько лет назад было принято решение построить для Тихоокеанского флота шесть проверенных временем подлодок проекта 636 "Варшавянка" вместо нового проекта 677 "Лада". В противном случае ОСК была бы вынуждена срывать сдачу поставки. Рахманов тогда подчеркнул, что в серию нужно переводить отработанные изделия с очень понятной панелью поставщиков, чтобы не было задержек.

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Польша
Россия
Продукция
Б-585 Санкт-Петербург
Б-586 Кронштадт
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
ОСК
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
ТОФ
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