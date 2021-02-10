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РИА Новости

Новые подлодки проекта "Лада" вооружат "Калибрами"

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Подводная лодка "Санкт-Петербург", проект "Лада"
Подводная лодка "Санкт-Петербург", проект "Лада".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" будут вооружены крылатыми ракетами "Калибр", они получили новый электродвигатель, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

Лодки "Кронштадт" и "Великие Луки", вторая и третья по счету в проекте 677, находятся в различной степени строительства уже более 15 лет, их передача ВМФ запланирована на 2022 год. Головная подлодка "Санкт-Петербург", вооруженная только минным и торпедным оружием, пополнила флот еще в 2010 году.

"Отличия от головной лодки "Санкт-Петербург" есть. Лодки будут вооружены новейшими крылатыми ракетами "Калибр". Будет другой электродвигатель: менее шумный, но более мощный", - сказал Бузаков.

За время строительства проект неоднократно подвергался изменениям. В частности, эти подлодки планировалось оснастить воздухонезависимой (анаэробной) установкой, однако такой в России пока не создали.

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Страны
Россия
Продукция
Б-585 Санкт-Петербург
Б-586 Кронштадт
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Проекты
677 Лада
Калибр КР
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