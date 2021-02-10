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Российская газета

Шойгу поставил задачу по внедрению искусственного интеллекта в оружие

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости

Вооруженные силы России сделают ставку на внедрение в современное оружие технологий искусственного интеллекта. Об этом во вторник, выступая на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных Сил РФ, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"В прошлом году мы выполнили поручение Верховного главнокомандующего, данное в майском указе от 2012 года - доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1%, - сказал глава военного ведомства. - Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик Вооруженных Сил".

По словам Сергея Шойгу, в боевой учебе все шире используются роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления.

Министр обороны поручил руководящему составу ВС РФ "непрерывно совершенствовать профессиональные знания и навыки, внедрять в практику подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей передовые методы обучения, повышать роль полевой, воздушной и морской выучки".

"Исходя из этого, в теоретической части нашей работы будут рассмотрены современные и перспективные формы применения и способы действий войск с учетом опыта различных военных конфликтов. В рамках практических занятий пройдут круглые столы, где обсудим вопросы комплексного воздействия на противника и прикрытия своих войск, противодействия беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам", - рассказал Сергей Шойгу.

Напомним, президент России Владимир Путин в декабре прошлого года провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на котором обсудили нейтрализацию угроз национальной безопасности, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта в армиях мира. С докладом по теме выступил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.


Иван Петров

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