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Российская газета

CNN: Стратегические бомбардировщики США начнут летать из Норвегии

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Источник изображения: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer в течение трех недель начнут выполнять полеты с норвежской авиабазы Орланд. Это первое их развертывание в скандинавской стране - до этого американские самолеты выполняли полеты в Арктику из Великобритании.

Четыре самолета с экипажами и около 200 человек обслуживающего персонала прибыли в Норвегию с авиабазы Дайс в Техасе.

- Таким образом мы демонстрируем нашу оперативную готовность и способность поддерживать союзников, - рассказал CNN командующий ВВС США в Африке и Европе генерал Джефф Харриган. Он назвал развертывание американских бомбардировщиков у северных границ России "сигналом Москве".

Авиабаза Орланд находится у города Тронхейм на юге Норвегии, в тысяче километров от государственной границы РФ.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
Проекты
Арктика
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