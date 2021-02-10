CNN: Стратегические бомбардировщики США начнут летать из Норвегии

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer в течение трех недель начнут выполнять полеты с норвежской авиабазы Орланд. Это первое их развертывание в скандинавской стране - до этого американские самолеты выполняли полеты в Арктику из Великобритании.

Четыре самолета с экипажами и около 200 человек обслуживающего персонала прибыли в Норвегию с авиабазы Дайс в Техасе.

- Таким образом мы демонстрируем нашу оперативную готовность и способность поддерживать союзников, - рассказал CNN командующий ВВС США в Африке и Европе генерал Джефф Харриган. Он назвал развертывание американских бомбардировщиков у северных границ России "сигналом Москве".

Авиабаза Орланд находится у города Тронхейм на юге Норвегии, в тысяче километров от государственной границы РФ.

Антон Валагин