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Интерфакс-АВН

Шойгу заявил о планах использования в вооружении искусственного интеллекта

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Министр обороны РФ
Министр обороны РФ.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Основу сил неядерного сдерживания составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования", - заявил Шойгу во вторник на ежегодном оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По его словам, российскими военными все шире используются роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления.

Доля современного вооружения и военной техники в войсках составляет 70,1%, сказал Шойгу.

"Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик Вооруженных сил", - подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что "на боевое дежурство заступают новейшие ракетные комплексы, оснащенные современными средствами преодоления противоракетной обороны".

Кроме того, военной наукой разрабатываются новые способы применения войск, "исходя из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах".

В настоящее время российские наработки в области гиперзвуковых летательных аппаратов касаются различных видов ракетного вооружения. Например, это стратегические ракетные комплексы с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" и ракета авиационного базирования "Кинжал". Кроме того, идут летные испытания морской гиперзвуковой ракеты "Циркон".

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