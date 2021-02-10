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РИА Новости

Российская армия сделает упор на внедрение искусственного интеллекта

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Вооруженные силы России сделают ставку на внедрение в оружие технологий искусственного интеллекта, сообщил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"В прошлом году мы выполнили поручение верховного главнокомандующего, данное в майском указе 2012 года: доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1%. Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик Вооруженных cил", - заявил он на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом ВС РФ.

По его словам, все шире в боевой учебе используются роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, где осуждалась нейтрализация угроз национальной безопасности, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта в армиях мира. С сообщением по теме глава государства пригласил выступить начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Совещание прошло в закрытом режиме.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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