Россия сделает гиперзвуковое оружие основой сил неядерного сдерживания

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В России основу сил неядерного сдерживания составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Российское гиперзвуковое оружие в 2018 году презентовал в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. В первую очередь, речь шла о комплексах "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".
Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с соответствующими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантировано преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в девять Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров. Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.