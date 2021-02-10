Россия сделает гиперзвуковое оружие основой сил неядерного сдерживания

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В России основу сил неядерного сдерживания составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования", — рассказал он на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом армии.

Российское гиперзвуковое оружие в 2018 году презентовал в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. В первую очередь, речь шла о комплексах "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с соответствующими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).

Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантировано преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в девять Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров. Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.