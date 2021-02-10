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Российская газета

Видео: завершился первый этап опытной эксплуатации БПМТ "Терминатор"

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Первый этап опытной эксплуатации боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" завершился на полигоне гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области.

Как сообщается на сайте телеканала "Звезда", начиная с декабря прошлого года экипажи БМПТ провели серию занятий по вождению, огневой и технической подготовке. По сути речь шла о знакомстве с новой для армии техникой, изучении ее особенностей. В этом военнослужащим помогали представители завода-производителя.

Вторым этапом освоения БМПТ станет ее применение в боевых порядках танковых подразделений со стрельбой в различной тактической обстановке.

Как уже писала "РГ", первые восемь "Терминаторов" поступили на испытания в танковую дивизию в Челябинской области в конце прошлого года. БМПТ была принята на вооружение в апреле 2018-го, ее основная задача - повышение живучести танков на поле боя (особенно - в условиях городской застройки) с помощью мощной огневой поддержки. "Терминатор" вооружен двумя 30-миллиметровыми пушками, крупнокалиберным пулеметом, противотанковым комплексом "Атака-Т". Боевая машина способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, вертолеты.

Ранее немецкое издание Stern высоко оценило возможности "Терминатора", назвав его "бронемашиной на стероидах".


Алексей Иванов

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Страны
Германия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Минoбороны РФ
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