Видео: на юге России прошли стрельбы из атомных минометов

В Южном военном округе начались учения подразделений ракетных войск и артиллерии большой мощности. Свыше 13 тысяч военнослужащих совершили марши комбинированным способом на военные полигоны в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

"Особенностью учений является максимальное привлечение к выполнению огневых задач беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы "Зоопарк", "Аистенок" и "Соболятник", говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

На заключительном этапе мероприятий пройдут тренировки по управлению огнем с выполнением боевых пусков и стрельб. В них будут задействованы все артиллерийские и ракетные системы, в том числе 240-мм самоходные минометы "Тюльпан" и 203-мм артиллерийские пушки "Пион".

Отметим, что огневой мощи минометов самого крупного в российской армии калибра достаточно для уничтожения железобетонных бункеров. Пятиметровое орудие отправляет 230-килограммовые мины размером с человека на расстояние в 20 километров. Помимо обычных боеприпасов, в арсенал "Тюльпана" входят термоядерные мины мощностью две килотонны.

Николай Грищенко