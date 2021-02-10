Войти
Российская газета

Видео: на юге России прошли стрельбы из атомных минометов

318
0
0

В Южном военном округе начались учения подразделений ракетных войск и артиллерии большой мощности. Свыше 13 тысяч военнослужащих совершили марши комбинированным способом на военные полигоны в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

"Особенностью учений является максимальное привлечение к выполнению огневых задач беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы "Зоопарк", "Аистенок" и "Соболятник", говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

На заключительном этапе мероприятий пройдут тренировки по управлению огнем с выполнением боевых пусков и стрельб. В них будут задействованы все артиллерийские и ракетные системы, в том числе 240-мм самоходные минометы "Тюльпан" и 203-мм артиллерийские пушки "Пион".

Отметим, что огневой мощи минометов самого крупного в российской армии калибра достаточно для уничтожения железобетонных бункеров. Пятиметровое орудие отправляет 230-килограммовые мины размером с человека на расстояние в 20 километров. Помимо обычных боеприпасов, в арсенал "Тюльпана" входят термоядерные мины мощностью две килотонны.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
2С4 Тюльпан
2С7 Пион
Аистенок
Зоопарк
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
22.04.2020
Зачем в армию вернули "атомных" монстров холодной войны?
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
20.11.2018
На пушечный выстрел: как готовят артиллеристов в виртуальной реальности
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 05:46
  • 41
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:27
  • 28
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
  • 10.02 04:10
  • 104
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 09.02 23:26
  • 37
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 09.02 22:41
  • 85
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 09.02 21:33
  • 1
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 09.02 21:21
  • 14
Калининградский синдром
  • 09.02 19:45
  • 17
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 09.02 13:02
  • 1
Частная компания в Китае успешно запустила умную суборбитальную ракету OS-X6B
  • 09.02 10:27
  • 3
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 09.02 04:38
  • 5
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 09.02 04:32
  • 2
«Тяжелые калибры — на второй линии». Почему на Донбассе идет обострение и грозит ли большая война (Страна, Украина)
  • 09.02 04:10
  • 2
Генсек НАТО призывает создавать «более экологичные» танки с солнечными панелями