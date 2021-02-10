Войти
ТАСС

Шойгу заявил, что основу сил неядерного сдерживания составят гиперзвуковые комплексы

255
0
0
Запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

По словам главы Минобороны, потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия, укрепляется

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Основу сил неядерного сдерживания составят гиперзвуковые комплексы различного базирования. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на открывшемся ежегодном оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных Сил.

"Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования", - подчеркнул министр. По его оценке, "армия и флот постоянно выполняют сложные задачи, которые требуют от командного состава глубокого владения обстановкой, знания возможностей своих сил и средств, творческого подхода и разумной инициативы.

Шойгу отметил, что "профессиональный уровень российских офицеров непрерывно растет, повышается качество выполнения задач органами военного управления и войсками, своевременно внедряется в практику боевой опыт". Министр напомнил, что "в ходе операции в Сирии было реализовано немало способов и приемов ведения боевых действий, которые ранее не применялись". "Необходимо их совершенствовать и активно использовать в подготовке штабов и войск", - поставил он задачу. По его оценке, "миротворческая операция в Нагорном Карабахе также подтвердила высокое мастерство командного состава Вооруженных Сил".

О повседневной работе Минобороны

Шойгу отметил, что сегодня продолжается планомерное развитие армии и флота, на высоком уровне поддерживается боеготовность ядерной триады, сбалансированно совершенствуются ее составляющие. На боевое дежурство заступают новейшие ракетные комплексы, оснащенные современными средствами преодоления противоракетной обороны, исходя из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах, военной наукой разрабатываются новые способы применения войск.

Министр отметил, что "роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления все шире используются в боевой учебе". "В прошлом году мы выполнили поручение Верховного Главнокомандующего, данное в майском Указе 2012 года - доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1%, - сообщил Шойгу. - Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик Вооруженных Сил".

Об организационно-мобилизационном сборе

Министр считает, что руководящему составу "требуется непрерывно совершенствовать профессиональные знания и навыки, внедрять в практику подготовки органов военного управления соединений и воинских частей передовые методы обучения". "Исходя из этого, в теоретической части нашей работы будут рассмотрены современные и перспективные формы применения и способы действий войск с учетом опыта различных военных конфликтов, - сказал он. - В рамках практических занятий пройдут круглые столы, где обсудим вопросы комплексного воздействия на противника и прикрытия своих войск, противодействия беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам".

"Также уделим внимание развитию системы боевой подготовки и перспективным методикам проведения двусторонних тактических учений", - сообщил Шойгу. По его словам, "в этом году одна из основных особенностей сбора - стратегическая двусторонняя командно-штабная военная игра". "В завершение на полигоне Алабино отработаем организацию боевых действий с применением Единой системы управления тактического звена", - отметил он.

Министр выразил уверенность, что оперативно-мобилизационный сбор "будет способствовать повышению профессионализма командующих и командиров, станет важным этапом подготовки к совместному стратегическому учению "Запад-2021".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
AI
БПЛА
Военные учения
ГЗЛА
Робот
Ядерный щит
Похожие новости
26.12.2019
Выступление Владимира Путина на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны России
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
25.11.2019
Новее мира сего: Путин поручил увеличить долю современного оружия в ВС
19.12.2018
Путин обозначил приоритеты России в оборонной сфере и дал оценку ситуации вокруг ДРСМД
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 05:46
  • 41
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:27
  • 28
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
  • 10.02 04:10
  • 104
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 09.02 23:26
  • 37
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 09.02 22:41
  • 85
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 09.02 21:33
  • 1
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 09.02 21:21
  • 14
Калининградский синдром
  • 09.02 19:45
  • 17
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 09.02 13:02
  • 1
Частная компания в Китае успешно запустила умную суборбитальную ракету OS-X6B
  • 09.02 10:27
  • 3
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 09.02 04:38
  • 5
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 09.02 04:32
  • 2
«Тяжелые калибры — на второй линии». Почему на Донбассе идет обострение и грозит ли большая война (Страна, Украина)
  • 09.02 04:10
  • 2
Генсек НАТО призывает создавать «более экологичные» танки с солнечными панелями