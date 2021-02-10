ВМС США готовят точечный ответ на залповый пуск "Булавы"

На этой неделе, начиная с 9 февраля, в центральном и южном районах Атлантики ожидают испытательный пуск МБР типа Trident с борта атомной подводной лодки ВМС США класса Ohio. Как отмечают эксперты, это будет не рядовой учебно-тренировочный пуск, а скорее демонстрационно-показательный. Как своего рода ответ на недавний залповый пуск "Булавы" с борта российской АПЛ "Владимир Мономах".

По данным Федерации американских ученых, на представителей которых ссылается "Интерфакс", в ходе намеченных испытаний будет протестирована ракета Trident II D5, оснащенная новой более точной системой наведения Mk 6. А сама ракета прошла модернизацию в рамках специальной программы продления сроков эксплуатации LEP. Произведет пуск модернизированного Trident II с высокоточной системой наведения одна из американских ПЛАРБ класса Ohio. А вполне возможно, что и не одна - таких подлодок у США четырнадцать: шесть в Атлантике, восемь на Тихом океане. И четыре-пять из них в режиме постоянной готовности - находятся в океане на патрулировании или несут боевое дежурство у своих берегов.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, какие районы Атлантики объявлены в этот раз небезопасными для мореплавания на шесть дней с 9 по 14 февраля. Из американского навигационного предупреждения NAVAREA следует, что закрываются районы вблизи побережья Флориды, откуда будет производиться пуск. Районы Атлантического океана в зонах падения трех ступеней ракеты. А также - внимание! - большая акватория вокруг британского острова Вознесения (в южной части Атлантики, условно - на широте Анголы).

Именно там, на вулканическом острове, который входит в состав британской заморской территории (Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья) находится условная цель, которую должна с высокой точностью поразить модифицированная головная часть ракеты Trident II D5. О том, что на острове Вознесения обустроено боевое поле вроде наших полигонов Кура на Камчатке или Чижа в Архангельской области, информации в открытых источниках не встречается.

А вот о системе Mk.6 кое-что в печать просочилось.

Еще лет десять тому назад командование американских ВМС заказало американской же компании Charles Stark Draper Laboratory новую систему наведения для баллистических ракет подводного базирования Trident II D5 - как раз ту самую Mk.6. По сообщениям СМИ, этот контракт на 131 миллион долларов был частью общей программы по продлению сроков службы ракет Trident до 2042 года. Примечательно, что ВМС США обязались "компенсировать любые дополнительные расходы, связанные с производством новых систем наведения".

По условиям того соглашения, Draper Lab должна была выпустить 20 комплектов наведения Mk.6LE для ракет Trident II. А сами эти ракеты, созданные в компании Lockheed Martin, в те же сроки должны были оснащаться новыми двигательными установками. Отказываться от них или чем-то заменять в США не планировали вплоть до истечения сроков службы подлодок класса Ohio.

Эти же ракеты стоят и на вооружении подводных лодок ВМС Великобритании. По данных из открытых источников, за возможность в дальнейшем использовать ракету Trident II на своих подводных лодках, англичане заплатили 160 миллионов долларов. Возможно, в этом и кроется объяснение, почему в качестве цели для испытательного пуска ракеты с высокоточной системой наведения избрали малолюдный остров в океане под британским патронатом. Сейчас в его пяти населенных пунктах всего чуть более 1 тысячи человек, и большая часть из них - военнослужащие США и Великобритании со своими семьями.

Въезд на этот остров, в том числе для граждан Великобритании - только по визам, которые выдает правительство острова Вознесения. Гражданам тринадцати государств, включая Россию, Белоруссию, Вьетнам, Китай, Северную Корею, Сирию, Украину визы на остров Вознесения не выдаются. А попросту говоря - въезд туда им категорически запрещен.

"Российская газета" проследит за ожидаемыми испытаниями.

Александр Емельяненков