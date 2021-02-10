Войти
Российская газета

Под Ростовом начались облеты новых боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

242
0
0

В Ростовской области начались облеты новых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". В полк армейской авиации Южного военного округа поступило семь машин.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, вертолеты Ка-52 были перевезены в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с территории завода-изготовителя на Дальнем Востоке.

Новые вертолеты рассчитаны на выполнение боевых заданий в любых метеоусловиях и в любое время суток.

Вертолет развивает скорость до 300 километров в час, максимальная высота полета - 5,5 тысяч метров, дальность полета - более 1100 километров, скорость набора высоты - 12 метров в секунду.

Ка-52 прошли боевую апробацию в Сирии, по итогам которой была проведена глубокая модернизация вертолета. На борту боевой машины установлено более совершенное радиоэлектронное оборудование и вооружение, в том числе ракеты с дальностью поражения до 100 километров.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Ил-76
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
04.07.2019
Денис Мантуров: С-500 "Прометей" готова к серийному производству
01.10.2018
Боевое крещение Сирией. О каком российском оружии узнал весь мир
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
28.03.2017
Насколько важна преемственность ВПК России и СССР?
15.09.2016
"Треть всех поставок оружия в Африку приходится на Россию"
11.01.2016
Военная техника, вошедшая в строй ВС РФ в 2015 г.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 05:46
  • 41
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:27
  • 28
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
  • 10.02 04:10
  • 104
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 09.02 23:26
  • 37
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 09.02 22:41
  • 85
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 09.02 21:33
  • 1
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 09.02 21:21
  • 14
Калининградский синдром
  • 09.02 19:45
  • 17
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 09.02 13:02
  • 1
Частная компания в Китае успешно запустила умную суборбитальную ракету OS-X6B
  • 09.02 10:27
  • 3
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 09.02 04:38
  • 5
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 09.02 04:32
  • 2
«Тяжелые калибры — на второй линии». Почему на Донбассе идет обострение и грозит ли большая война (Страна, Украина)
  • 09.02 04:10
  • 2
Генсек НАТО призывает создавать «более экологичные» танки с солнечными панелями