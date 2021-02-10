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ТМХ приобретает завод Rolls-Royce Group в Норвегии

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Rolls-Royce Bergen Engines
Завод Rolls-Royce Bergen Engines г. Берген (Королевство Норвегия).
Источник изображения: https://smp.vgc.no/

Международное подразделение ТМХ, компания TMH International, достигла соглашения с британской компанией Rolls-Royce Group plc о приобретении завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, расположенного в г. Берген (Королевство Норвегия). Стоимость сделки около $180 миллионов.


Сделка была одобрена правлениями Rolls-Royce и TMH и, как ожидается, будет закрыта во второй половине 2021 года.


В состав компании Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах мира.


Компания Bergen Engines продолжит работать как самостоятельная бизнес единица компании TMH International со штаб-квартирой в Швейцарии. TMH International уже работает в Аргентине, на Кубе, в Египте, Германии, Венгрии, Израиле и Южной Африке.


Приобретая Bergen Engines, TMH International рассчитывает расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего – газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населённых пунктов или крупных предприятий.


Ожидается, что синергия инжиниринговых и производственных компетенций норвежского предприятия и российских дизелестроительных площадок Трансмашхолдинга ускорит реализацию стратегии развития технологий с нулевым балансом выбросов углерода.


С момента основания в 1946 году, Bergen Engines поставил заказчикам более 7000 двигателей, из которых 5000 в данный момент находятся в эксплуатации. Компания Bergen Engines входит в состав Rolls-Royce с 1999 года и насчитывает около 950 сотрудников, большинство из которых базируется в Бергене, Норвегия. В 2019 году компания получила выручку в размере $325 миллионов. Долгосрочные отношения Bergen Engines с Kongsberg Maritime, дистрибьютором среднескоростных двигателей Bergen морского направления, продолжат развиваться.


TMH Group, размещается в России, является инжиниринговой компанией в области технологий железнодорожного транспорта и четвертым по величине поставщиком железнодорожного подвижного состава в мире. Компания предлагает широкий спектр продуктов и услуг, включая среднеоборотные двигатели для железнодорожного транспорта с объемом производства более 850 двигателей в год. TMH основана в 2002 году, находится в частной собственности и насчитывает около 100 000 сотрудников в 25 странах мира.


Источники:

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Страны
Аргентина
Великобритания
Венгрия
Германия
Египет
Израиль
Норвегия
Россия
Швейцария
Компании
Kongsberg
Rolls-Royce
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