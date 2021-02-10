ТМХ приобретает завод Rolls-Royce Group в Норвегии

Международное подразделение ТМХ, компания TMH International, достигла соглашения с британской компанией Rolls-Royce Group plc о приобретении завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, расположенного в г. Берген (Королевство Норвегия). Стоимость сделки около $180 миллионов.

Сделка была одобрена правлениями Rolls-Royce и TMH и, как ожидается, будет закрыта во второй половине 2021 года.

В состав компании Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах мира.

Компания Bergen Engines продолжит работать как самостоятельная бизнес единица компании TMH International со штаб-квартирой в Швейцарии. TMH International уже работает в Аргентине, на Кубе, в Египте, Германии, Венгрии, Израиле и Южной Африке.

Приобретая Bergen Engines, TMH International рассчитывает расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего – газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населённых пунктов или крупных предприятий.

Ожидается, что синергия инжиниринговых и производственных компетенций норвежского предприятия и российских дизелестроительных площадок Трансмашхолдинга ускорит реализацию стратегии развития технологий с нулевым балансом выбросов углерода.

С момента основания в 1946 году, Bergen Engines поставил заказчикам более 7000 двигателей, из которых 5000 в данный момент находятся в эксплуатации. Компания Bergen Engines входит в состав Rolls-Royce с 1999 года и насчитывает около 950 сотрудников, большинство из которых базируется в Бергене, Норвегия. В 2019 году компания получила выручку в размере $325 миллионов. Долгосрочные отношения Bergen Engines с Kongsberg Maritime, дистрибьютором среднескоростных двигателей Bergen морского направления, продолжат развиваться.

TMH Group, размещается в России, является инжиниринговой компанией в области технологий железнодорожного транспорта и четвертым по величине поставщиком железнодорожного подвижного состава в мире. Компания предлагает широкий спектр продуктов и услуг, включая среднеоборотные двигатели для железнодорожного транспорта с объемом производства более 850 двигателей в год. TMH основана в 2002 году, находится в частной собственности и насчитывает около 100 000 сотрудников в 25 странах мира.

Источники: