Войти
Интерфакс-АВН

Расчеты С-300В4 на Кубани отработали отражение воздушной атаки

241
0
0
С-300В4
С-300В4.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Группировка противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО), оснащенная расчетами зенитно-ракетной системы С-300В4, провела тактические учения по отражению воздушных атак условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В ходе учения расчеты и подразделения управления совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования расчеты С-300В4 отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолели зараженный участок местности, выполнили ряд специальных нормативов", - говорится в сообщении ЮВО.

В пресс-службе отметили, что личный состав выполнил развертывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по воздушным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника в одном из районов Кубани.

С-300В4 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - современный комплекс на гусеничном ходу. Относится к ПВО Сухопутных войск. Его задачи - защита войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушная и противоракетная оборона войсковых объектов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300В
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
11.01.2021
Чжунго цзюньван (Китай): Россия подвела итоги «успеваемости» в строительстве аэрокосмических сил
21.09.2020
Зенитно-ракетные комплексы получат эффективную защиту
27.12.2017
Эволюция "Буков" и "Торов": чем уникален "войсковой зонтик" ПВО России
06.04.2015
Ответ был бы неотразимым
02.03.2009
ВСЕ ФЛАГИ В АБУ-ДАБИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 05:46
  • 41
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:27
  • 28
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
  • 10.02 04:10
  • 104
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 09.02 23:26
  • 37
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 09.02 22:41
  • 85
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 09.02 21:33
  • 1
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 09.02 21:21
  • 14
Калининградский синдром
  • 09.02 19:45
  • 17
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 09.02 13:02
  • 1
Частная компания в Китае успешно запустила умную суборбитальную ракету OS-X6B
  • 09.02 10:27
  • 3
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 09.02 04:38
  • 5
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 09.02 04:32
  • 2
«Тяжелые калибры — на второй линии». Почему на Донбассе идет обострение и грозит ли большая война (Страна, Украина)
  • 09.02 04:10
  • 2
Генсек НАТО призывает создавать «более экологичные» танки с солнечными панелями