Расчеты С-300В4 на Кубани отработали отражение воздушной атаки

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Группировка противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО), оснащенная расчетами зенитно-ракетной системы С-300В4, провела тактические учения по отражению воздушных атак условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В ходе учения расчеты и подразделения управления совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования расчеты С-300В4 отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолели зараженный участок местности, выполнили ряд специальных нормативов", - говорится в сообщении ЮВО.

В пресс-службе отметили, что личный состав выполнил развертывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по воздушным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника в одном из районов Кубани.

С-300В4 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - современный комплекс на гусеничном ходу. Относится к ПВО Сухопутных войск. Его задачи - защита войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушная и противоракетная оборона войсковых объектов.