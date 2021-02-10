"Вернем Донбасс силой": какое оружие Украина получит от Запада

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Новые снайперские винтовки, машины разминирования, парашюты — Департамент военно-технической политики Украины обнародовал список продукции военного назначения, которую купит в 2021-м в странах НАТО. В Киеве уверены: это серьезно повысит боевую мощь национальных вооруженных сил. Так ли это — в материале РИА Новости.

Для снайперов и артиллеристов

Судя по списку, ВСУ продолжит оснащать современным снаряжением силы специальных операций. Сегодня армейский спецназ Украины уже далеко не тот, что был в 2014-м. Бойцов тренируют западные инструкторы, они регулярно участвуют в совместных учениях с натовскими военнослужащими, на их вооружение и экипировку власти не жалеют бюджетных средств. Очевидно, именно для ССО Киев собирается закупить два подводных аппарата-буксировщика (такие используют боевые пловцы) и 150 польских парашютных систем AD-95 — хватит на аэромобильный батальон.

Снайперская винтовка Barrett M82 Источник изображения: © Фото : Public domain

Купили очередную партию (порядка 80 штук) американских крупнокалиберных снайперских винтовок Barret M82. Это оружие уже хорошо известно в воюющем Донбассе. Украинские военнослужащие фотографировались с этими винтовками в руках еще летом 2014-го. M82 — так называемое антиматериальное оружие. Его применяют для уничтожения легкобронированной техники, пехоты в бронежилетах высокого класса защиты, а также солдат противника за укрытиями. Ставка ВСУ на эту винтовку понятна. Любому наступлению предшествуют интенсивные обстрелы переднего края артиллерией и "стрелковкой". "Антиматериальное" оружие идеально подходит для уничтожения пулеметных гнезд, снайперских позиций и других важных целей.

В перечне также числятся 37 комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам EDM4S-UA литовского производства. Информации о них в открытом доступе немного. Но известно, что комплекс подавляет каналы управления БПЛА на расстоянии до пяти километров. Он бесполезен против высотных средних и тяжелых дронов, однако вполне способен справиться с мелочевкой, например гражданскими небольшими квадрокоптерами, которые есть у Народной милиции непризнанных республик. Вероятно, Киев сделал выводы из поражения Армении во Второй карабахской войне и всерьез озаботился беспилотной воздушной угрозой.

Украина — давний покупатель оборудования для контрбатарейной борьбы. Хотя при наступлении в Донбассе в 2014-м Киев серьезно недооценил артиллерию ополчения, наносившую ВСУ тяжелые потери. На этапе позиционной войны обе стороны также активно применяли минометы, гаубицы и реактивные системы залпового огня. Чтобы эффективнее подавлять огневые точки противника, Киев с 2018-го закупает в Дании мобильные радарные системы MFTR-2100/39. Эти комплексы отслеживают траекторию снарядов и определяют с высокой точностью место, откуда их запускали. В 2021-м для ВСУ приобретут еще одну такую систему.

Кроме того, Украина закупит 12 комплектов системы измерения дульной скорости SL-520PEF, четыре комплекта спасения парашютиста Towed Jump Release System и две словацких машины разминирования с навесным оборудованием Bozena-4 и Bozena-5. Поскольку Донбасс никогда не вел минную войну на территории, подконтрольной ВСУ, эти машины нужны только для того, чтобы проделывать проходы для наступающих войск в инженерных заграждениях ДНР и ЛНР. Еще одно свидетельство агрессивных намерений Киева.

Накачать оружием

ВСУ активно оснащают западным оружием с самого начала гражданской войны на юго-востоке страны. И если запчасти для бронетехники и боеприпасы для стрелкового оружия закупают в основном в странах бывшего соцлагеря, то всевозможное вспомогательное снаряжение и спецтехнику — прежде всего в США.

Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Поначалу Вашингтон ограничивался нелетальной продукцией. Так, в 2014-м Киев получил около двух тысяч бронежилетов, два десятка станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48A, 35 бронеавтомобилей HMMWV и полевой госпиталь. В 2015-м — 130 "Хаммеров" и пять скоростных катеров. В 2016-м — 14 радиолокационных станций, более двух тысяч приборов ночного видения, пять бронеавтомобилей HMMWV в медицинском эвакуационном варианте, 24 комплекта легких БПЛА RQ-11B Raven. В 2017-м — еще 40 "Хаммеров" и около 700 радиостанций.

В 2018-м Пентагон отправил на Украину уже летальное вооружение — 35 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним. Киев выпрашивал "джавелины" у Вашингтона с 2014-го, считая, что эти ПТРК способны принести решающую победу. Однако до фронта они так и не добрались. По условиям американцев, эти комплексы не должны применяться непосредственно на линии соприкосновения конфликтующих сторон и могут быть брошены в бой только в случае полноценной "российской агрессии".

Помимо "джавелинов", в 2018-м Пентагон предоставил ВСУ 2,5 тысячи приборов ночного видения, партию миноискателей, эвакуационные "Хаммеры", три системы контрснайперской борьбы, а также 30 внедорожников, две РЛС и медицинское снаряжение на девять миллионов долларов.

Примерно так же было и в 2019-м. Киев получил военную продукцию на 361 миллион долларов. В 2020-м Вашингтон раскошелился уже на 510 миллионов. Известно, что на Украину доставили очередную партию "джавелинов".

В сентябре Госдеп одобрил продажу Киеву 16 патрульных катеров Mark VI на 600 миллионов долларов. Однако, когда их передадут по назначению, не сообщалось.

Патрульные катера MKVI Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

При Джо Байдене поставки продолжатся. В начале февраля госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заверил его в готовности нового американского правительства оказывать военную помощь Киеву, в том числе летальным оружием.

Очевидно, союзники США по НАТО последуют примеру заокеанского лидера. В частности, Турция обеспечит Украину ударными беспилотникам Bayractar TB2. Кроме того, Анкара и Киев собираются построить совместное предприятие по производству этих дронов.