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РИА Новости

В "Калашникове" рассказали об оружии "для хипстеров"

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Новинка от "Калашникова" - smart-ружье МР-155 Ultima - стала мировой сенсацией этого года.
Новинка от "Калашникова" - smart-ружье МР-155 Ultima - стала мировой сенсацией этого года.
Источник изображения: Константин Завражин/РГ

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Смарт-ружье МР-155 Ultima, способное синхронизироваться с мобильными устройствами, может заинтересовать "хипстеров, поколение Z", рассказал РБК гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.

По его словам, это ружье даже позволит обучить стреляющего. Тарасов отметил, что задачей является привлечь тех, кто "родился с гаджетами" и не представляет себя без них.

Так, ружье можно оснастить счетчиком выстрелов и компасом, а также добавить функцию видеозаписи.

"Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь <…> хипстеров, поколение Z", — рассказал он.

Компания намерена развивать линейку смарт-ружья.

Впервые МР-155 Ultima представили на форуме "Армия-2020".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
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