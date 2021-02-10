Российские военные провели совместные учения с сирийскими танкистами

Российские военные совместно с сирийскими танковыми подразделениями провели учения, которые включали в себя занятия по выполнению различных маневров. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Российские военные специалисты отметили рост подготовки сирийских солдат за последние годы.

«Сирийские Вооруженные силы на самом деле сегодня уже не те вооруженные силы, которые были в начале этой войны. Сегодня это более боеспособные подразделения», — заметил военнослужащий группировки войск ВС РФ в Сирии Григорий Лазуткин.

Сейчас на вооружении сирийских военнослужащих стоят танки Т-60 и Т-72 с небольшими модификациями. Занятия проходят регулярно.

«Мы находимся на второй линии обороны, солдаты, которые стоят за моей спиной — это резервисты. Резервный батальон. Они готовы и постоянно занимаются. Мы их учим постоянно, потому что знаем, противник может наступить в любой момент», — рассказал командир 106-й танковой бригады армии Сирии Мурад аль-Моххамед.

Ранее, 5 февраля, российские военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к санитарной обработке школ в сирийской провинции Алеппо для предотвращения распространения коронавируса.