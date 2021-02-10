«Роскосмос» нашел признаки убыточности SpaceX

«Роскосмос» нашел признаки убыточности деятельности американской компании SpaceX. О них рассказал генеральный директор Организации «Агат» (головной экономический научно-исследовательский институт «Роскосмоса») Никита Казинский в интервью РИА Новости .

По его словам, снижение пусковой активности SpaceX может свидетельствовать о ее убыточности. Однако анализ финансового состояния компании затрудняет то, что у нее может не быть единой нормы прибыли на один пуск.

«В 2019 году количество запусков упало с 21 (в 2018 году) до 13, что вероятно привело к еще более значительному снижению EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации — прим. «Ленты.ру»). Это может быть признаком убыточности операционной деятельности», — пояснил Казинский.

Эксперт отметил, что дефицит доходов на коммерческом рынке компания компенсирует «высокомаржинальными государственными заказами и государственными субсидиями». Он напомнил, что SpaceX получила 880 миллионов долларов субсидий для внедрения спутникового интернета на базе Starlink в сельской местности.

«Мы не утверждаем, что деятельность SpaceX убыточна, а Илон Маск создает финансовую пирамиду, построенную на инвестициях и государственной поддержке высокотехнологичных разработок. Мы лишь подчеркиваем, что для быстрорастущей компании с постоянно увеличивающимся уставным капиталом и разницей в цене продукции, без анализа управленческой и бухгалтерской отчетности, об убыточности или прибыльности говорить практически невозможно», — заключил Казинский.

В 2017 году из публичного бюджета России пропала информация о 47 миллиардах рублей, которые госкорпорация «Роскосмос» обещала отдать государству летом 2017 года. Задолженность была выявлена Счетной палатой, в заключении ведомства на поправки в федеральный бюджет 2017 года поясняется, что речь идет о долгах «Роскосмоса» по доходам от иностранных контрагентов. Средства были получены предшественником госкорпорации — Федеральным космическим агентством.

Лика Миргородская