Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Созданный в России зенитный ракетный комплекс малой дальности "Сосна" может уничтожать воздушные цели на дальностях до 10 км и высотах до 5 км в любое время суток.

Всего на борту имеется 12 ракет, которые можно применять в любое время суток. Этому способствует современный прицельный комплекс с тепловизионным и телевизионными системами наведения.

Необитаемый боевой модуль ЗРК можно устанавливать на различные бронированные шасси, такие как гусеничные МТ-ЛБ, БМП-3, БМД-4М, и колесные БТР-80 и БТР-82.

По оценкам военных экспертов, в настоящее время "Сосна" является одним из самых совершенных в мире комплексов такого класса и, как предполагают, наряду с новыми артиллерийскими системами они обеспечат надежную защиту танковых и мотострелковых частей.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"