Войти
Вестник Мордовии

Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности

286
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Созданный в России зенитный ракетный комплекс малой дальности "Сосна" может уничтожать воздушные цели на дальностях до 10 км и высотах до 5 км в любое время суток.

Всего на борту имеется 12 ракет, которые можно применять в любое время суток. Этому способствует современный прицельный комплекс с тепловизионным и телевизионными системами наведения.

Необитаемый боевой модуль ЗРК можно устанавливать на различные бронированные шасси, такие как гусеничные МТ-ЛБ, БМП-3, БМД-4М, и колесные БТР-80 и БТР-82.

По оценкам военных экспертов, в настоящее время "Сосна" является одним из самых совершенных в мире комплексов такого класса и, как предполагают, наряду с новыми артиллерийскими системами они обеспечат надежную защиту танковых и мотострелковых частей.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БМП-3
БТР-80
БТР-82
МТ-ЛБ
Сосна
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
05.09.2018
Универсальный комплекс ПВО: "Сосну" можно монтировать на БТР и БМП
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
29.08.2016
Российская арктическая пехота пойдет в бой на квадроциклах
03.08.2016
Техника десанта: чем вооружена "крылатая пехота" России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 05:46
  • 41
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:27
  • 28
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
  • 10.02 04:10
  • 104
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 09.02 23:26
  • 37
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 09.02 22:41
  • 85
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 09.02 21:33
  • 1
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 09.02 21:21
  • 14
Калининградский синдром
  • 09.02 19:45
  • 17
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 09.02 13:02
  • 1
Частная компания в Китае успешно запустила умную суборбитальную ракету OS-X6B
  • 09.02 10:27
  • 3
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 09.02 04:38
  • 5
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 09.02 04:32
  • 2
«Тяжелые калибры — на второй линии». Почему на Донбассе идет обострение и грозит ли большая война (Страна, Украина)
  • 09.02 04:10
  • 2
Генсек НАТО призывает создавать «более экологичные» танки с солнечными панелями