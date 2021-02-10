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РИА Новости

Обнародован прогноз по ущербу от киберпреступности в России за 2021 год

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Мужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете.
Источник изображения: © Depositphotos / Eugenio Marongiu

МОСКВА, 9 февраля/ Радио Sputnik. По итогам 2021 года ущерб от киберпреступности в России может составить 90 миллиардов рублей против 69 миллиардов в прошлом, рассказал РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) Юрий Жданов.

"Киберпреступники в 2020 году фактически похитили у граждан России 69 миллиардов рублей. Согласно прогнозам, к концу 2021 года ущерб может составить 90 миллиардов рублей [рост более чем на 30%]", ‒ сказал Жданов.

По расчетам МПА, в 2020 году в стране было совершено порядка 15 миллионов мошеннических звонков. Прогноз на 2021 год – 19 миллионов звонков, предполагается, что для расширения охвата злоумышленники будут применять автоматизированный обзвон и роботизированные виртуальные call-центры.

Ущерб от IT-преступности, по словам руководителя российской секции МПА, показывает постоянный рост, как и общее число таких деяний. Так, если в 2020 году в России было зарегистрировано 510,4 тысячи преступлений в этой сфере, то в 2021-м эта цифра может вырасти до 900 тысяч ‒ одного миллиона. Из них кибермошенничества, по прогнозу, составят 450 тысяч случаев.

"Кроме того, можно с уверенностью говорить о том, что количество киберпреступников будет увеличиваться – с 15 тысяч в 2020 году до 25 тысяч в 2021-м. Ожидается, что будет зафиксировано больше попыток телефонного мошенничества, вырастет число и разнообразие мошеннических схем", ‒ уточнил руководитель российской секции МПА.

По словам Жданова, эти цифры звучали на совещаниях по кибербезопасности с банковским сообществом, в которых принимает участие ассоциация.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Кибербезопасность
Робот
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