Американские планы создания командования огнем театра военных действий

Как сообщил американский веб-ресурс "Defense One" в материале "US Army Europe Wants New Hub for Artillery Fire", командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Кристофер Каволи, выступая 3 февраля 2021 года на конференции Ассоциации армии США (Association of the United States Army - AUSA), сообщил о планах создания в составе войск США в Европе так называемого "Командования огнем театра военных действий" (Тheatre Fires Command). По замыслу, командование будет представлять постоянно функционирующий центр, занимающийся в мирное и военное время выявлением потенциальных целей на ТВД и постоянным слежением за ними с целью их быстрого поражения в случае войны армейскими огневыми средствами, в первую очередь дальнобойными ракетными и артиллерийскими.

Пусковые установки М270А1 реактивной системы залпового огня MLRS из состава 1-го дивизиона 6-го полка полевой артиллерии 41-й бригады полевой артиллерии войск США в Европе во время стрельб на полигоне Графенвер (Германия), 08.05.2020 (с) Joe Bush / армия США

По заявлению генерала Каволи, командование огнем театра военных действий должно "стать ключевым элементом будущих многодоменных операций в крупных конфликтах".

Для поражения целей, выявленных данным командованием, предлагается также сформировать небольшие высокомобильные огневые части/соединения (так называемые "многодоменные оперативные силы" - Мulti-Domain Task Forces - MDTF), которые будут использовать высокоточное ракетное оружие большой дальности, а также средства электронной и кибервойны. Первое опытное соединение MDTF было сформировано армией США в 2020 году на военной базе Форт Льюис-Макхорд (штат Вашингтон), его подразделения были задействованы на учениях НАТО "Defender Europe". Еще одно соединение MDTF предполагается создать на основе развернутой в Европе 41-й бригады полевой артиллерии.