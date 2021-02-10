Войти
bmpd.livejournal.com

Американские планы создания командования огнем театра военных действий

259
0
0

Как сообщил американский веб-ресурс "Defense One" в материале "US Army Europe Wants New Hub for Artillery Fire", командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Кристофер Каволи, выступая 3 февраля 2021 года на конференции Ассоциации армии США (Association of the United States Army - AUSA), сообщил о планах создания в составе войск США в Европе так называемого "Командования огнем театра военных действий" (Тheatre Fires Command). По замыслу, командование будет представлять постоянно функционирующий центр, занимающийся в мирное и военное время выявлением потенциальных целей на ТВД и постоянным слежением за ними с целью их быстрого поражения в случае войны армейскими огневыми средствами, в первую очередь дальнобойными ракетными и артиллерийскими.

Пусковые установки М270А1 реактивной системы залпового огня MLRS из состава 1-го дивизиона 6-го полка полевой артиллерии 41-й бригады полевой артиллерии войск США в Европе во время стрельб на полигоне Графенвер (Германия), 08.05.2020 (с) Joe Bush / армия США

По заявлению генерала Каволи, командование огнем театра военных действий должно "стать ключевым элементом будущих многодоменных операций в крупных конфликтах".

Для поражения целей, выявленных данным командованием, предлагается также сформировать небольшие высокомобильные огневые части/соединения (так называемые "многодоменные оперативные силы" - Мulti-Domain Task Forces - MDTF), которые будут использовать высокоточное ракетное оружие большой дальности, а также средства электронной и кибервойны. Первое опытное соединение MDTF было сформировано армией США в 2020 году на военной базе Форт Льюис-Макхорд (штат Вашингтон), его подразделения были задействованы на учениях НАТО "Defender Europe". Еще одно соединение MDTF предполагается создать на основе развернутой в Европе 41-й бригады полевой артиллерии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Похожие новости
11.03.2020
«Познакомиться с театром»: США отправили B-2 Spirit в Европу
04.02.2020
Эксперт рассказал, почему авиация НАТО усилила разведку у Калининграда
12.11.2019
Война с Россией на Висле: НАТО готовит масштабные учения (Polityka, Польша)
26.02.2018
Нужно дать четкий ответ возрождающемуся флоту России, а не выдавать желаемое за действительное
17.01.2018
Военные новости: перспективы "Глобальной Британии"
18.12.2013
Дмитрий Рогозин ответил на вопросы "Эхо Москвы" в программе "Арсенал"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 05:46
  • 41
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:27
  • 28
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
  • 10.02 04:10
  • 104
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 09.02 23:26
  • 37
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 09.02 22:41
  • 85
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 09.02 21:33
  • 1
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 09.02 21:21
  • 14
Калининградский синдром
  • 09.02 19:45
  • 17
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 09.02 13:02
  • 1
Частная компания в Китае успешно запустила умную суборбитальную ракету OS-X6B
  • 09.02 10:27
  • 3
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 09.02 04:38
  • 5
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 09.02 04:32
  • 2
«Тяжелые калибры — на второй линии». Почему на Донбассе идет обострение и грозит ли большая война (Страна, Украина)
  • 09.02 04:10
  • 2
Генсек НАТО призывает создавать «более экологичные» танки с солнечными панелями