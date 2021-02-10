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ТАСС

Делегация Роскосмоса планирует посетить Аргентину в ближайшие месяцы

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Иллюстрация на тему российско-аргентинских отношений.

В феврале в Буэнос-Айресе также должно пройти заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 февраля. /ТАСС/. Делегация Роскосмоса планирует посетить Аргентину в ближайшие месяцы для обсуждения сотрудничества между странами. Об этом сообщил в понедельник посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Мы работаем над тем, чтобы сюда приехала делегация Роскосмоса для обсуждения конкретных модальностей сотрудничества с аргентинцами", - сказал посол. По его словам, визит ориентировочно ожидается весной.

Дипломат отметил, что после недавней ратификации двустороннего протокола к межправительственному соглашению о мирном использовании и исследовании космического пространства в аргентинских СМИ появились "инсинуации, что Россия чуть ли не собирается создать здесь станцию слежения". "Об этом, конечно, никакой речи нет, - отметил посол. - Надеемся, что после визита все эти необоснованные сомнения будут развеяны".

Феоктистов также сообщил, что в феврале в Буэнос-Айресе должно пройти заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, в ходе которого стороны обсудят различные направления сотрудничества. "Аргентинцы в принципе проявляют повышенный интерес к нашей технике, но проблема в том, что есть желание, которое пока не подкреплено в полной мере возможностью", - сказал дипломат, отметив, что экономическая ситуация в Аргентине в данный момент не позволяет ей совершать крупные закупки техники.

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Страны
Аргентина
Россия
Компании
Роскосмос
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