Вдогонку за Пекином

Зачем ВМС США собираются вдвое увеличить численность военного флота

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что для сдерживания «экспансионистских амбиций» Китая потребуется гораздо более крупный военно-морской флот США – из 500 кораблей.

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«Мы морская нация, – заявил в интервью Вашингтонскому форуму обороны США председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли. – И оборона Соединенных Штатов зависит в первую очередь от авиации и морской мощи».

Милли добавил, что международный порядок, возникший после Второй мировой войны и в течение семи десятилетий поддерживаемый США, сегодня испытывает стресс из-за катастрофического изменения климата и экономических бедствий, вызванных пандемией коронавируса. Вместе с тем к двум сверхдержавам времен холодной войны добавились новые «центры силы», такие как Китай, Иран и Северная Корея, обозначенные им в качестве угроз национальной безопасности США, которые якобы дестабилизируют обстановку в мире. Если мировой порядок развалится, предупреждает Милли, соперничество великих держав может превратиться в войну. Между тем в Вашингтоне колеблются, кого назначить на роль главного врага США – Китай или все же Россию. Противоречивые заявления политических деятелей и военных следуют в последнее время одно за другим. При этом все согласны с тем, что будущим театром военного и экономического соперничества мировых держав станет Азиатско-Тихоокеанский регион.

“ Доведение численности ВМС США до 500 кораблей в течение следующих 25 лет, как рекомендовано в плане Пентагона «Боевые силы 2045», является долгосрочной целью, но для того чтобы опередить Китай и других конкурентов, могут потребоваться большие усилия и «революция» в кораблестроении ”

По словам Милли, превращение Китая во вторую по величине экономику мира с такой же сильной армией как по размеру, так и по возможностям представляет собой «долгосрочную, почти экзистенциальную проблему» для любой администрации США. По сообщению портала Global Times, уже второй китайский десантный корабль типа 075 приступил к ходовым испытаниям.

Аналитики считают, что с двумя десантными кораблями на ходовых испытаниях и еще одним, находящимся на стадии строительства на верфи в Шанхае, Китай вскоре получит значительные возможности по высадке морских десантов на плацдармах (островах и рифах), имеющих жизненно важное значение в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. Эксперты сообщают, что эти корабли с большими плоскими полетными палубами могут передислоцировать военных с помощью вертолетов намного быстрее, чем обычные десантные корабли. Они также могут работать в интегрированной группе с авианосцами типа Shandong, позволяя тем захватить превосходство в воздухе при транспортировке войск, танков и бронетехники на сушу, что значительно увеличивает боевые возможности ВМС Китая.

Это было наглядно продемонстрировано в ходе транзита авианосца через Тайваньский пролив в качестве предупреждения, направленного руководству «сепаратистского» Тайваня, чтобы удержать США от продажи тому новейших вооружений. Помимо участия непосредственно в боевых действиях, десантные корабли типа 075 могут использоваться в миссиях по борьбе с терроризмом, пиратством на море, по защите морских коммуникаций, ликвидации последствий стихийных бедствий и для оказания гуманитарной помощи.

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Между тем военно-воздушные силы Китая и России провели второе совместное стратегическое патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, о чем одновременно заявили Министерства обороны двух стран. По мнению китайских экспертов, это означает, что стратегическое патрулирование в будущем станет обычным делом. Китай отправил четыре бомбардировщика H-6K, а Россия послала два Ту-95, после чего самолеты сформировали строй и патрулировали Японское и Восточно-Китайское моря, говорится в заявлении, опубликованном Министерством национальной обороны Китая.

Совместное патрулирование ВВС Китая и России над просторами Тихого океана, несомненно, будет способствовать укреплению взаимного доверия, и обе стороны смогут научиться совместно решать проблемы региональной безопасности, что повысит уровень стратегического сотрудничества и совместных операций вооруженных сил двух стран в целях обеспечения глобальной стратегической стабильности.

«Я не говорю, что мы собираемся вести войну с Китаем. Я говорю, что мы хотим предотвратить войну с Китаем. Однако для предотвращения конфликтного сценария с непредсказуемыми последствиями потребуются большие инвестиции в вооруженные силы США», – резюмировал четырехзвездный генерал согласно недавнему отчету в журнале SeaPower Magazine.

«Нам понадобится гораздо больший флот, чем сегодня, если мы серьезно относимся к конкуренции великих держав на море и предотвращению войны великих держав, если мы серьезно относимся к сохранению нашего доминирующего военного потенциала над кем-то вроде Китая или какой-либо другой державой», – уверен Милли. Однако он не ожидает, что финансирование флота будет достаточным в обозримом будущем.

«Грубо говоря, нам нужен современный бюджет, обеспечивающий реальный рост расходов на переоснащение ВМФ от трех до пяти процентов. Но с учетом борьбы с продолжающейся пандемией коронавируса и ущербом, который она уже нанесла экономике США, я не считаю это реалистичным в 2021 году».

Доведение численности ВМС до 500 кораблей в течение следующих 25 лет, как рекомендовано в плане Пентагона «Боевые силы 2045», является долгосрочной целью, но для того чтобы опередить Китай и других конкурентов, необходимы большие усилия и «революция» в кораблестроении, что подразумевает упор на создание беспилотных кораблей-роботов на воде и под водой, не требующих наличия подготовленного экипажа.

По заявлению Милли, это как переход от парусного к паровому флоту. В меняющейся оценке наиболее эффективной стратегии боевых действий воздушные, сухопутные и морские силы должны быть небольшими, рассредоточенными и трудными для обнаружения, оставаясь мобильными передовыми отрядами, обладающими высокоточным оружием большой дальности. В отличие от конфликтов на Ближнем Востоке битва великих держав на море может иметь непредсказуемый результат, и нужно исходить из того, что автономность и живучесть боевых единиц приобретает для победы особое значение.

Современная война радикально меняет вероятность традиционного, линейного столкновения с силами потенциального противника, ограниченного узкой или четко определенной акваторией, географической зоной. А новейшие технологии, включая использование космических средств слежения, загоризонтные РЛС, баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты, а также гиперзвуковое оружие расширяют возможности нанесения противнику неприемлемого ущерба, как никогда ранее.

Однако учитывая ожидаемые реалии и степень, в которой COVID-19 уменьшил доступное финансирование для Пентагона, председатель Объединенного комитета начальников штабов не склонен к оптимизму в отношении роста запрашиваемых бюджетных расходов на нужды флота в ближайшие годы.

Валерий Рубин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (868) за 9 февраля 2021 года