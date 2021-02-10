Стража мирной жизни

Российские Вооруженные силы располагают самыми подготовленными и эффективными миротворческими силами

В начале февраля в Нагорном Карабахе развернут многофункциональный жилой городок для российских миротворческих подразделений. Как заявили в Минобороны России, блoчно-модульный гoродок для рaзмещения 60 рoссийских мирoтворцев вoзвели в насeленном пунктe Хачмач. Ранее на территории НКР уже было построено три таких объекта, где могут проживать до четырехсот человек.

С момента прекращения огня в Карабахе буквально за считаные недели российские миротворческие силы создали там полноценную инфраструктуру безопасности. Это блокпосты, пункты досмотра, специально оборудованные позиции, штабы, склады для размещения гуманитарной помощи и другие не менее важные объекты. С первых часов операции российские миротворцы наладили службу по поддержанию мира и выполнению всех договоренностей.

В настоящее время российские Вооруженные силы располагают одними из самых эффективных миротворческих сил в мире. В их составе несколько бригад, авиационных эскадрилий и батальонов. А также отдельные подразделения, в том числе медицинские, инженерные, тыловые. Российские миротворцы оснащены специальной техникой и имуществом. С ними проводится дополнительная боевая подготовка.

С начала 90-х годов Вооруженные силы получили огромный опыт разведения враждующих сторон. Тогда же началось формирование первых специализированных миротворческих частей и подразделений. Одно время в составе ВС РФ была даже целая миротворческая дивизия.

Начало пути

Первой миротворческой частью российских Вооруженных сил стал 589-й гвардейский мотострелковый Берлинский краснознаменный ордена Кутузова полк (мсп). Летом 1991 года эта воинская часть сформирована на базе 243-го гвардейского мотострелкового полка, который к тому времени был выведен из Германии. Вновь сформированный 589-й мсп вошел в состав 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа. Миротворческий статус полк получил в конце 1992 года.

Первым регионом ответственности 589-го мсп стало Приднестровье. Туда по ротации убывали мотострелковые батальоны, которые стояли на заставах и блокпостах на линии разведения сторон. Позже приволжские миротворцы приступили к выполнению своих обязанностей в Абхазии.

“ В настоящее время в составе каждого военного округа на определенный период назначаются миротворческие подразделения – по одному мотострелковому батальону, вертолетной эскадрилье, инженерной саперной роте и МОСН ”

Примечательно, что одновременно с 589-м полком в республике были развернуты и другие российские воинские части – 901-й десантно-штурмовой батальон и 345-й парашютно-десантный полк. При этом статус миротворческих они не носили. Фактически десантники стали силовым прикрытием миротворцам. Так же, как и в Приднестровье, в Абхазию ездил по ротации один миротворческий батальон.

В 1993 году к миротворческой миссии в Приднестровье был привлечен и второй мотострелковый полк 27-й мотострелковой дивизии – 506-й мсп. Правда, наименование миротворческий он не получил. В некоторых источниках даже утверждается, что в то время вся 27-я мсд была миротворческой. Но по словам бывших военнослужащих дивизии, это не так.

В конце 90-х годов география российских миротворческих сил расширилась. В частности, по мере прекращения огня в Таджикистане туда начали отправлять подразделения 589-го мсп. Там они выполняли такие же задачи, как в Абхазии и Приднестровье.

В 1992-м году специально для действий на территории бывшей Югославии сформировали 554-й батальон ВДВ. Как указывается в историографии Воздушно-десантных войск: «Батальон сформирован на базе 76 и 106-й вдд, 36 и 37-й воздушно-десантных бригад. Тем самым было положено начало участию воинских контингентов России в миротворческих операциях ООН по поддержанию мира».

Позже на базе подразделений ВДВ был сформирован и второй миротворческий батальон – 629-й. Правда, уже в 1996 году, когда миротворческая миссия перешла от ООН к НАТО, оба подразделения ВДВ были выведены из Югославии.

В середине 90-х годов военно-политическое руководство России планировало активно использовать российских миротворцев за рубежом. Ожидалось, что в скором времени ситуация на территории бывших республик Советского Союза стабилизируется. Поэтому офицеры 589-го полка проходили программы обучения в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира». Несколько раза подразделения полка выезжали в Соединенные Штаты для проведения совместных учений. В это же время у российского военно-политического руководства появились планы создать отдельные штатные миротворческие силы. В их состав помимо 589-го полка должны были войти еще несколько полков или бригад. Также ожидалось, что МС РФ получат авиационные части – эскадрильи армейской и военно-транспортной авиации. Все части должны были проходить специальную подготовку и иметь все необходимые средства и имущество.

Становление

Но в конце 90-х годов приоритет по миротворческим задачам был полностью отдан Воздушно-десантным войскам. На тот момент в Вооруженных силах началась очередная волна сокращений. Поэтому, по словам бывших высокопоставленных военных, решили отказаться от отдельных миротворческих сил. На них попросту не было денег. Но на тот момент десантники выглядели вполне разумной заменой. Тем более что многие части голубых беретов хотя и не носили приставку миротворческие, но имели опыт таких операций, в частности 345-й полк.

В 1996 году в составе ВДВ началось формирование миротворческих сил. Тогда же в командовании войск появилась новая должность – заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям. В этом же году была сформирована новая миротворческая бригада, развернутая на территории Боснии и Герцеговины и позже переброшенная в Косово. А в 1998-м 345-й парашютно-десантный полк, базирующийся в Абхазии, переформирован в 10-й миротворческий пдп.

Примечательно, что одновременно с развертыванием миротворческих сил Воздушно-десантных войск был расформирован 589-й мотострелковый полк. Сначала его переформировали в базу хранения, а после окончательно расформировали. Частично его задачи взял на себя 506-й полк. В частности, с 1998 года именно его военнослужащие начали действовать в Приднестровье.

В августе 1998-го начались бои с боевиками в Дагестане. Позже столкновения переросли во вторую войне в Чечне. Поэтому наличных сил для выполнения миротворческих задач на территории бывшего СССР уже не хватало. Всего через несколько месяцев 10-й миротворческий полк ВДВ был расформирован, а его силы и средства использованы для укрепления частей и соединений Воздушно-десантных войск, воюющих в Чечне.

В 2000 году заново сформирован 589-й мсп. Местом его дислокации стал населенный пункт Рощенский в Самарской области. Он также остался в подчинении Приволжско-Уральского военного округа. Одновременно статус миротворческой получила 131-я мотострелковая бригада. Ее зоной ответственности стала Абхазия, куда миротворцы из Майкопа начали ездить по ротации с коллегами из Рощенского.

Новый облик

Идея реформирования миротворческих сил России появилась в начале 2010-х. Как показали опыт конфликта в Ливии, ситуации на востоке Африки, а также начавшаяся гражданская война в Сирии, теперь РФ требуются мобильные силы для действия преимущественно за рубежом. В 2013 году стартовала реформа МС России. Помимо 15-й омсбр специально обученные миротворческие подразделения должны были быть сформированы на базе штатных батальонов, полков и бригад Воздушно-десантных войск и морской пехоты. В 2014-м в ВДВ миротворческой стала 31-я десантно-штурмовая бригада, также миротворческую подготовку обрели пять батальонов из состава воздушно-десантных дивизий и бригад. В свою очередь миротворческий статус получил 382-й батальон морской пехоты. Его личный состав, в частности, должен был участвовать в противопиратских действиях.

Но уже с началом операции в Сирии стало понятно, что силы российских миротворцев надо расширять, а также делать их максимально мобильными. В том числе за счет частей обеспечения – медицинских, инженерно-саперных и других. Несмотря на общую стабилизацию ситуации, на территории бывшего Советского Союза тоже могли потребоваться российские миротворческие подразделения. Поэтому с 2016-го стартовала новая реформа МС России.

В конце прошлого года работа была завершена, и уже можно оценить ее результаты. Основу российских миротворческих сил составляют две бригады – 15-я мотострелковая и 31-я десантно-штурмовая. Эти части постоянно готовы к выполнению поставленных миротворческих задач. Насколько успешно они могут это делать, показал опыт операции в Нагорном Карабахе. Все задачи выполнены четко и в установленные сроки.

К постоянным миротворческим частям относятся парашютно-десантные и десантно-штурмовые батальоны – по одному на каждую дивизию и бригаду ВДВ. Совсем недавно статус миротворческих получили два батальона военной полиции Южного военного округа. Речь идет о бывших батальонах специального назначения 42-й мотострелковой дивизии «Запад» и «Восток». Их личный состав хорошо показал себя в ходе гуманитарной миссии в Сирии. Также постоянный статус есть у одной части «медицинского спецназа» – отдельного медицинского отряда специального назначения, который входит в состав Центрального клинического госпиталя имени Бурденко. Это российские миротворческие силы быстрого реагирования, они могут за считаные часы или сутки быть развернуты как на территории бывшего СССР, так и за рубежом.

У МС РФ есть усиление. В настоящее время в составе каждого военного округа на определенный период назначаются миротворческие подразделения – по одному мотострелковому батальону, вертолетной эскадрилье, инженерной саперной роте и МОСН. По одному батальону морской пехоты или десантно-штурмовому выделяет каждый флот. Назначенные части во время «миротворческого дежурства» проходят дополнительную подготовку. В случае необходимости эти батальоны, роты и отряды могут усилить миротворческие силы постоянного состава. Также они начинают действовать, когда миротворческая миссия будет длительной. Это позволит проводить ротацию личного состава и обеспечивать высокую готовность незадействованных миротворцев.

Быстро и эффективно

На что способны современные российские миротворческие силы? Операции по поддержанию миру – это комплексное мероприятие. Теперь задача миротворцев не только стоять на блокпостах в демилитаризованной зоне или на линии соприкосновения. Необходимы стабилизация жизни и запуск работы гуманитарных учреждений. Поэтому сейчас в состав МС вошли подразделения военной полиции. Они должны не допускать мародерства, защищать мирных жителей и объекты социальной инфраструктуры, помогать местным правоохранителям выявлять диверсантов и террористов. Красные береты помогут в развертывании и последующей деятельности центров по примирению враждующих сторон.

Тестом новой российской миротворческой системы стала операция в Нагорном Карабахе. На ее примере можно оценить, как все организовано. В настоящее время бойцы 15-й омсбр стоят на блокпостах на линии разведения сторон. Также они держат под контролем транспортные артерии и маршруты возвращения беженцев. Поэтому помимо стационарных пунктов и блокпостов миротворцы совершают патрулирование пешком или на бронетехнике.

Важно отметить техническое оснащение российских миротворцев в НКР. Так, с 15-й бригадой были переброшены мобильные объекты инфраструктуры, в частности модульные блокпосты. В их составе помимо укрытий-габионов и бронированных огневых точек есть жилые постройки, столовые, наблюдательные вышки, а также электрогенераторы, системы подачи воды, биотуалеты и души. Разверачиваются такие объекты всего за несколько дней.

За три десятка лет российские миротворческие силы прошли сложный путь. Сейчас это высокоэффективные, хорошо обученные и укомплектованные части и подразделения, которые в любой момент готовы прийти на помощь.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (868) за 9 февраля 2021 года