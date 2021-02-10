Мир под ядерным дамокловым мечом

Зачем России договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений

26 января в ходе телефонной беседы президента США Джозефа Байдена и президента России Владимира Путина подтверждено обоюдное решение продлить ДСНВ без всяких предварительных условий и претензий еще на пять лет – с 5 февраля 2021-го до 5 февраля 2026-го. Впрочем, эта возможность была заложена в самом тексте договора. Договор ограничивает общее число стратегических носителей числом 800 неразвернутых и 700 развернутых, а также число ядерных зарядов, размещенных на развернутых носителях, – 1550 единиц. И речь пойдет именно о ядерных зарядах, а не носителях и состоянии дел в этой сфере.

Могикане ушли

В плане Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA) на 2020 год указано в два раза больше проектов нового ядерного оружия, чем в предыдущем плане на 2019-й.

В одном из своих визитов в Москву в 2001 году экс-глава Пентагона Дональд Рамсфельд дал интервью, в котором отметил: «Могут возникнуть проблемы с надежностью и безопасностью оружия. И США, и Россия столкнулись с этой проблемой. Я могу сказать, что в США в настоящее время практически не осталось людей, которые способны производить ядерное оружие. Они уволились, и если сейчас окажется, что наше оружие не надежно, то потребуется много времени, пока мы сможем создать новое. Это реальная проблема».

Это заявление Рамсфельд сделал уже после того, как ушел на пенсию «последний из могикан», 77-летний руководитель Ливерморской национальной лаборатории Сеймур Сак – талантливый физик, разработчик большинства состоящих ныне на вооружении в армии и на флоте США ядерных зарядов, участник 85 ядерных испытаний.

“ В плане Национального управления по ядерной безопасности США на 2020 год указано в два раза больше проектов нового ядерного оружия, чем в предыдущем плане на 2019-й ”

В сентябре 1991 года конгресс США нанес ощутимый удар по собственному ядерному ВПК, приняв закон, запрещающий разрабатывать и производить новые типы ядерных зарядов, а также проводить испытания ядерного оружия. Одномоментно закрыли все прежние программы по разработке и производству новых боеприпасов. По сути все это время американцы стояли на месте. Но нельзя сказать, что они совсем ничего не делали.

В годы холодной войны разработкой ядерного оружия в США занимались две организации. Лос-Аламосская национальная лаборатория (ЛАНЛ, Los Alamos National Laboratory – LANL) – одна из шестнадцати национальных лабораторий Министерства энергетики США. ЛАНЛ с 1945 по 1991 год разработала 60 из 90 типов ЯЗУ, экспериментальных и серийных, состоявших на вооружении армии, ВВС и флота США. Последние 30 лет ЛАНЛ не работала по военной тематике, а вела разработку дешевых и экологически чистых биотоплив, а также занималась продвижением научных знаний о возобновляемых источниках энергии. Лаборатория прилагает активные усилия в гуманитарной сфере, проводя научные исследования в области медицины. В 2010 году лаборант Бетт Корбер и ее команда протестировали три вакцины против вируса иммунодефицита человека.

Ливерморская национальная лаборатория им. Эрнеста Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory – LLNL) – национальная лаборатория Министерства энергетики США в Ливерморе, штат Калифорния, входит в структуру Калифорнийского университета. Основана в 1952 году по инициативе Эдварда Теллера и при содействии Лоуренса, она создана для интенсификации работ по созданию термоядерной бомбы. Наряду с национальной лабораторией в Лос-Аламосе является одной из двух в США, основополагающей задачей которых служила разработка ядерного оружия. Сейчас ЛЛНЛ занимается исследованиями в области наук, не связанных с оборонной деятельностью, таких как энергетика, экология и биология (в том числе биоинженерия).

На военной тематике осталась только Sandia National Laboratories, которая, как и две вышеперечисленные, является порождением Манхэттенского проекта. Но если ЛАНЛ и ЛЛНЛ занимались непосредственно разработкой ЯЗУ, то СНЛ - адаптацией ядерных зарядов к носителям, разработкой корпусов боеголовок и авиабомб.

Эволюция бомбы

Первой американской авиабомбой, созданной после окончания холодной войны, стала в 1997 году В61-11 Bunker Buster. Работы по ней вела Sandia National Laboratories. Задача СНЛ – на базе стандартной ядерной авиабомбы В61-7 сделать проникающий боеприпас, способный пробить 30 метров грунта средней плотности или двухметровое бетонное перекрытие и взорваться под землей. Все работы проведены без участия генерального разработчика «физпакета» (ЯЗУ) W61-7 – ЛАНЛ. От директора ЛАНЛ Джона Брауна получили только следующее указание: «Делайте, что хотите, только «физпакет» не вскрывать и не разбирать». Всего изготовлено 48 корпусных комплектов новых боеприпасов для переоборудования бомб В61-7 в В61-11. 36 из них в настоящее время стоит на вооружении бомбардировщиков В-2.

В 2020 году принята на вооружение управляемая ядерная авиабомба В61-12. Sandia National Laboratories создавали «новую» бомбу по той же схеме: в новом корпусе старый «физпакет» W61-4 мощностью 45 килотонн. Всего таких устройств в 60-е произведено 695 единиц, 200 из них в виде авиабомб В61-4 состоит на вооружении тактической авиации, остальные хранятся на складах Министерства энергетики США. Всего до 2025 года намечено использовать до 500 ЯЗУ W61-4 для производства соответствующего количества бомб В61-12.

Бомба В61-12 стала управляемой корректируемой высокоточной, получив блок инерциально-спутниковой системы наведения, аналогичный управляемым бомбам JDAM. Также установлена новая хвостовая часть с рулями, которая позволила отказаться от старой парашютной системы, дала возможность размещать бомбу В61-12 во внутренних отсеках вооружения истребителей F-35. Масса бомбы В61-12 составляет 375 кг, длина – 3,56 метра, диаметр – 330 миллиметров. Если КВО старой неуправляемой авиабомбы В61-4 при сбросе с бомбардировщика В-52 со средних высот составляло 180 метров, то новая бомба попадает в круг радиусом 30 метров.

Еще одна работа Sandia National Laboratories W93 выполняется в настоящее время. На этот раз – заказ ВМС на новую боеголовку W93/Mk7 для замены устаревших W76-0/Mk4 и частичной замены W76-1/Mk4А и W88/Mk5. Новая боеголовка должна быть в габаритах Mk5 с «физпакетом» W61-7 регулируемой мощности от 0,3 до 340 килотонн. Всего таких устройств на складах Министерства энергетики 600. Поэтому о полной замене всех боеголовок на БРПЛ речи не идет.

Что в России

В СССР разработчиками ЯЗУ также были две организации. В разное время они назывались по-разному. Это РФЯЦ-ВНИИЭФ, КБ-11 (Арзамас-16) в Сарове и РФЯЦ-ВНИИТФ, КБ-10 (Челябинск-70) в Снежинске.

По результатам проведенных в СССР (России) в 70–90-х годах работ по комплексам ракетного оружия ВМФ и РВСН, в том числе и по боеприпасам малого и среднего класса мощности, был достигнут по существу беспрецедентный качественный рост их основных характеристик, определяющих боевую эффективность. В разы увеличилась удельная энергия ЯБП. Для боеприпасов малого класса она выросла с 1 до 5,25 кт/кг, для среднего – с 1 до 2,50 кт/кг.

Современные российские термоядерные боеприпасы, созданные уже в 2000–2010-х годах – 100-килограммовый малого класса (150–250 кт) и 200-килограммовый среднего класса (500 кт), 500-килограмовый высокого класса (2 Мт) мощности разработаны с учетом современных требований к повышенной безопасности на всех этапах жизненного цикла, надежности, защищенности в нештатных условиях при эксплуатации и при несанкционированных действиях.

Впервые это обеспечивается примененной инерциальной адаптивной системой подрыва в сочетании с используемыми в составе автоматики датчиками и устройствами. Одновременно повышен уровень противодействия ПРО. По расчетам ведущего американского специалиста Ханса М. Кристенсена, американцам понадобится не менее 20 лет при соответствующем финансировании, чтобы выйти на такой же, как у русских, уровень удельной мощности ядерных зарядов.

Все больше ядерного оружия

В новом плане управления и обслуживания американских ядерных запасов на 2021 год (SSMP) NNSA вдвое увеличено количество программ создания новых ядерных боеголовок по сравнению с предыдущим планом 2019 года. План показывает, что сторонники ядерного оружия в полной мере использовали администрацию Трампа для развития ядерных программ.

vpk-news.ru

Новый план также показывает, что в ближайшие два десятилетия стоимость ядерного оружия значительно возрастет. Эти дополнительные расходы отражают неуклонно растущие амбиции Пентагона, требующего увеличения финансирования программ ядерной модернизации в ответ на принятие стратегии конкуренции великих держав, сформулированной в Стратегии национальной безопасности и Обзоре ядерной политики администрации Трампа.

Более того, в SSMP 2020 значительно сокращен доступ общественности к информации о деятельности NNSA в области ядерного оружия, уменьшая почти вдвое размер публичной версии плана и опуская информацию, которая раньше включалась в предыдущие отчеты SSMP.

Новый отчет NNSA удваивает количество новых программ модернизации ядерного оружия по сравнению с предыдущим планом SSMP 2019 года. Это включает недавно раскрытую информацию для прессы по военно-морской боеголовке W93, новую ядерную крылатую ракету морского базирования и две будущие боеголовки, которые, по всей видимости, будут производными того, что раньше называлось «надежными боеголовками на замену» (RRW).

«Помимо этих боеголовок, – говорится в SSMP, – в 2040-х годах потребуется замена боеголовки для БРПЛ (W76-1/2)». Некоторые «новые типы» будущих боеголовок были указаны в «Справочнике по ядерным вопросам» Министерства обороны США, опубликованном в конце прошлого года.

Флот получит четыре из шести новых боеголовок. Первой из них является новая ядерная боеголовка для крылатой ракеты морского базирования (SLCM-N), которую лоббировала и продвигала администрация Трампа. Конгресс профинансировал НИОКР этого оружия, и NNSA планирует начать производство в 2029 году, но еще неизвестно, поддержит ли эту программу новая администрация Байдена. Если это так, ракета может быть оснащена модифицированной боевой частью крылатой ракеты W80 (возможно, модификацией W80-5) для использования на ударных подводных лодках типа «Вирджиния».

Вторая военно-морская боеголовка – W93/Mk7, анонсированная NNSA в феврале 2020 года. Важно отметить, что W93 указана не как полная замена боеголовкам W76/Mk4 или W88/Mk5, а как дополнение. Это соответствует описанию в планах ВМФ по новой боеголовке.

Третья военно-морская боеголовка – SLW/Х, которая должна заменить W76-1/Mk4А и W76-2/Mk4А. Это указывает на то, что SLW/Х – боеголовка нового типа, может иметь гибкие настройки мощности, чтобы охватить как малый класс мощности W76-1, так и сверхмалый класс W76-2.

Четвертая военно-морская боеголовка – это будущая стратегическая боеголовка морского базирования FSSW среднего класса мощности (до 500 кт) так же, как и SLW боеголовка нового типа, которая указана в качестве замены W88/Mk5, боеголовки БРПЛ максимальной мощности, срок службы которой в настоящее время продлевается в рамках программы Alt 370.

Силы межконтинентальных баллистических ракет получают одну новую боеголовку, известную как Future Strategic Land-Based Warhead (FSLW), взамен W87/ Mk 21 и W78/ Mk12А. Из SSMP неясно, предназначена ли новая боеголовка для замены двух типов боеголовок МБР устаревшей W78/ Mk12А и относительно новой W87/ Mk21 или же только W78/ Mk12А. Если же произойдет замена всего арсенала W87/Mk21 и устаревших W78/Mk12А, то силы МБР перейдут на одну боеголовку вместо двух, которые в настоящее время вооружены МБР.

Бомбардировщики получают новое оружие, известное как Future Air-Delivered Warhead (FAW). Оружие ранее было известно, как B61-13. Это оружие является продолжением модели B61-12.

Развитие новых типов боеголовок, похоже, продолжает тенденцию к некоторому разрыву с прежним подходом, принятым после окончания холодной войны, уходя от простого продления срока службы существующих боеголовок к разработке и производству оружия, основанного на значительно модифицированных или даже новых конструкциях с новыми возможностями. Обзор ядерной стратегии за 2018 год снял ограничения, содержащиеся в Обзоре ядерной стратегии за 2010-й, в отношении новых типов боеголовок. Вместо этого SSMP 2020 более открыто оправдывает новое требование, позволяющее быстро разрабатывать и производить новое ядерное оружие с «расширенными военными возможностями» и «реагировать на возросшие угрозы» в контексте конкуренции великих держав.

W93/Mk7, например, будет «реагировать на изменение стратегической среды» и «улучшать гибкость для противодействия будущим угрозам» согласно SSMP. И новые боеголовки баллистических ракет будущего будут «поддерживать угрозы, ожидаемые в 2030 году и в последующий период». Аналогичным образом оправдывается увеличение мощности по производству ЯЗУ и боеголовок по крайней мере до 80 ЯЗУ в год – «Возобновление конкуренции между мировыми державами, которая может привести к изменениям в требованиях к сдерживающим факторам».

Нет никаких сомнений, что в ЛАНЛ и ЛЛНЛ работают молодые, высокообразованные и талантливые физики с высоким IQ, но справятся ли они с поставленными перед ними задачами, не имея никакого опыта работы в этой области и специальных, я бы сказал, специфических знаний, – большой вопрос.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (868) за 9 февраля 2021 года