Невыученные уроки грузинского спецназа

Зеленые береты опять полны решимости воевать

Южный Кавказ с недавних пор снова стал регионом размороженных конфликтов, которые усилиями международных акторов превращаются в серьезный вызов не только региональной стабильности, но и в угрозу безопасности на постсоветских территориях. Мир вблизи наших границ обеспечивают российские миротворцы, не только гарантирующие нормальное сосуществование этносов – армян, осетин, абхазов, но и фактически ставшие заслоном, препятствующим проникновению международных террористов и незаконных вооруженных формирований в глубь наших земель.

Кроме 102-й российской военной базы в армянском Гюмри, оснащенной зенитным ракетным комплексом С-300 и истребителями МиГ-29, с личным составом около пяти тысяч человек, на территории Южного Кавказа есть еще две военные базы – в Абхазии и Южной Осетии. А с ноября 2020 года в Нагорном Карабахе разместились еще 1960 российских миротворцев и 552 единицы спецтехники.

Контингент ВС РФ в Абхазии – четыре тысячи человек. Они размещены на бывших миротворческих объектах – военном аэродроме в районе Гудауты, на полигоне и в части порта в Очамчире. Военнослужащие несут дежурство в Кодорском ущелье, окрестностях Ингури ГЭС.

“ Нищая Грузия тратит восемь процентов ВВП на закупку вооружения из США, стран НАТО ”

В Южной Осетии дислоцируется 4-я российская военная база с гарнизоном четыре тысячи человек. В случае размораживания грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов, к чему постоянно призывают сторонники самой влиятельной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), в регионе могут возобновиться боевые действия. Лидер ЕНД и соратник Михаила Саакашвили Григол Вашадзе, набравший на президентских выборах 2018 года почти 41 процент голосов и проигравший действующему президенту лишь во втором туре, в случае победы через два года наверняка будет действовать в русле политики Михо, попытавшегося силой захватить Абхазию и Южную Осетию. Это означает, что 40-тысячная грузинская армия, которую уже десятки лет готовят военные инструкторы США, вновь может оказаться на линии соприкосновения с нашими военнослужащими, охраняющими мир и покой в регионе.

С 2008 года, после августовского вооруженного конфликта, когда 77 процентов граждан Грузии проголосовали на референдуме за вступление страны в НАТО, прошло 12 лет. С тех пор в электоральном смысле мало что изменилось. В 2018-м президентом стала ставленник партии «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили, также выступающая за вступление Грузии в ЕС и НАТО.

Будни спецназа Сакартвело

В ноябре 2018 года грузинские власти договорились с чиновниками Пентагона о строительстве Грузией и США на базе аэродрома Вазиани крупного военного логистического центра НАТО. После модернизации его ВПП способна принимать самые крупные американские самолеты. Это уже третий натовский объект в Грузии. Еще есть центр подготовки горных стрелков в Сачхере и учебно-тренировочный центр в Крцаниси.

То, что Грузия продолжает закупку вооружений в США, давно не секрет. Вашингтон одобрил продажу Тбилиси тактического оружия для оснащения новых подразделений. Все начиналось с продажи Грузии противотанковых комплексов «Джавелин», так же, впрочем, как и Украине. Параллельно американские инструкторы из воздушно-десантного корпуса и зеленые береты готовят спецназ Грузии.

Что касается спецназа, то его участие в командировках в другие регионы почему-то не рассматривается как диверсионная работа. И это странно. Ведь по данным Минобороны ДНР, захват двух россиян в период обострения конфликта в Донбассе в районе города Счастье провели именно грузинские спецназовцы. Если это так, то зеленые береты из Сакартвело воюют на территориях других стран как самые настоящие диверсанты. А значит, этими данными стоит озаботиться и нашим спецслужбам, включая военную разведку Генерального штаба.

Что же представляет собой эта засекреченная военная организация, так называемая группа сил специального назначения (ГССН)? Зеленые береты Грузии ориентированы на асимметричные и нетрадиционные войны, в том числе и на территории других государств. Специализацией таких отрядов является диверсионная деятельность. Подчиняются они непосредственно командующему объединенными штабами ВС Грузии.

Численность диверсантов – примерно 1500 человек. В штате состоят шесть оперативных отрядов («команда А»), каждый из одного-двух отделений. Командуют отрядами офицеры в ранге капитана, их заместители – уорент-офицеры.

Практически все грузинские зеленые береты выезжали в командировки в США, в учебный центр войск спецназа в Форт-Брэгг. При активном участии американцев сегодня налажена подготовка рядовых спецназовцев в учебном центре в Вашлиджвари, неподалеку от Тбилиси. Горная подготовка отрабатывается в Сачхере, сержантов обучают в Крцанисском тренировочном центре, офицеров – в Национальной академии обороны. Все офицеры в обязательном порядке проходят практику в США.

В настоящее время в спецназ Грузии могут поступить лишь бойцы, успешно прошедшие курс рейнджеров на базе вблизи села Манави. Процесс подготовки и качество обучения, естественно, контролируются инструкторами НАТО (американцами, турками и британцами).

Желающих попасть в грузинский спецназ море, и при тамошней безработице это понятно. Но требованиям удовлетворяют заявки только 10 процентов претендентов. Правда, нормативы физподготовки не такие высокие по сравнению с аналогичными школами в других странах.

От кандидата в бойцы спецназа требуется выполнить 49 отжиманий, 59 «прессов», шесть подтягиваний. В программе также прыжки в воду с 10-метровой высоты, 25-километровый марш-бросок, который по нормативу должен быть совершен за 4,5 часа, и тест по наземной навигации. Курс рассчитан на 67 дней и включает в себя стрельбу, горную подготовку, аэромобильные навыки, военную топографию, тактику, связь, медицинскую и инженерную подготовку.

Боевое крещение грузинские зеленые береты получили вечером 7 августа 2008 года, заняв ряд деревень в Южной Осетии. На следующий день рейнджеры с пятикратным превосходством атаковали российских миротворцев, контролировавших Рокский тоннель, им поставили задачу подорвать южный вход. Именно так планировалось заблокировать подход российских войск на подмогу своим. Однако несмотря на очевидное превосходство, атаки не вышло. Военные журналисты тогда отметили не очень высокий уровень подготовки и слабый моральный дух атакующих. Как впоследствии стало известно, грузинские «коммандос» отрапортовали наверх, что туннель взят, но сразу же оставлен из-за превосходящих сил противника, а взрывчатка не сработала из-за действий подоспевших русских саперов.

Тогда же пресса Тбилиси раструбила на весь мир об успешной засаде грузинского спецназа на командование 58-й армии, в результате чего был «почти пленен главный генерал». После отчета грузинские спецподразделения были отозваны в Тбилиси для награждения.

Смех смехом, но события августа 2008 года показали явно диверсионный уклон подготовки рейнджеров с характерными снайперскими засадами, направленными на убийства, прежде всего офицеров, и моментальным отходом. Подобная тактика имеет название «ужалил – убежал».

Как отмечала британская газета Financial Times, 80 грузинских спецназовцев были подготовлены американскими инструкторами по программе, опробованной в 1995 году в Хорватии по образцу захвата хорватскими вооруженными силами района Сербской Краины. Эта операция считается одним из худших эпизодов этнических чисток в истории локальных и глобальных конфликтов.

Грузия обгоняет Германию в тратах на войну

За время президентства Михаила Саакашвили, чьи сторонники по-прежнему являются в Грузии реальной политической силой, страна поставила мировой рекорд по росту военного бюджета. За четыре года его увеличили более чем в 30 раз – с 30 миллионов долларов в 2003-м до 940 миллионов в 2007-м. Это восемь процентов ВВП страны. Куда там странам НАТО угнаться в своих милитаристских устремлениях за грузинами, ведь европейские государства, скрипя зубами, тратят лишь по два процента ВВП. Уровень военных расходов Грузии в соотношении к ВВП – один из самых высоких в мире. Массированное перевооружение грузинской армии по стандартам НАТО уже состоялось.

Экспорт военной техники идет не только из США и других стран, но и из Украины. Он осуществляется зачастую в обход стандартных процедур мировой торговли оружием, но, естественно, с ведома и по поручению высокопоставленных лиц украинской политики и занимает существенную долю в поставках.

Альянс Украины и Грузии отличается и тем, что поставляя в Грузию, к примеру, ЗРК «Бук», украинские расчеты не только тренируют грузинских коллег, но и сами не прочь повоевать в рядах грузинской армии, особенно против российских военных. Длительные командировки сулят хорошие боевые выплаты и почет не только в Грузии, но и на родине.

Так что если конфликт в Осетии и Абхазии разморозят, чтобы распылить силы России по всему периметру границ, то очаги напряженности для нашей страны будут созданы одновременно и на Южном Кавказе, и в Донбассе.

Ну а заправилами в этом процессе, без сомнения, станут американцы. Кстати, в маневрах Noble Partner («Благородный партнер») в сентябре 2020 года на военной базе «Вазиани» и в тренировочном лагере «Норио» приняли участие около 2800 военнослужащих из США, Франции, Великобритании и Польши.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (868) за 9 февраля 2021 года