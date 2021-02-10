«Зоопарк» ушел в разведку

Комплексы контрбатарейной борьбы серьезно повышают действенность артиллерии

Вскоре после госпереворота в Киеве штатовцы начали поставлять Украине нелетальное вооружение. Что американцы подчеркивали особо – такой выбор сделан, чтобы не стимулировать развитие вооруженного конфликта. Действительно самолеты транспортной авиации доставляли на украинский аэродром Борисполь бронежилеты, радиостанции, зимнее и летнее обмундирование, аптечки, бронеавтомобили, приборы ночного видения… Однако среди богатого ассортимента была позиция, которую никак нельзя отнести к разряду нелетального вооружения: комплексы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-48 и AN/TPQ-49. Это по сути прицелы к артустановкам, существенно повышающие результативность стрельбы. То есть вооружение однозначно летальное.

Щедрые дары Вашинтона

Комплексы контрбатарейной борьбы предназначены для определения расположения артиллерийских орудий и ракетных комплексов противника для последующего их подавления ракетно-артиллерийским огнем. Целеуказание при использовании современных комплексов выдается в реальном времени. Также они используются и для коррекции стрельбы орудий, указывая артиллеристам, насколько снаряды отклоняются от цели.

Принцип их действия, за исключением новейшего российского комплекса, заключается в отслеживании при помощи РЛС с фазированными антенными решетками траекторий полета боеприпасов противника. Снимаемая с антенн информация подвергается компьютерной обработке, в результате определяются точки старта боеприпасов. Наиболее просто находится расположение минометов, поскольку мины летят строго по параболе. Более сложные вычисления требуются для обнаружения позиций гаубиц и ракетных пусковых установок. РЛС работает в сантиметровом диапазоне волн.

“ Между российскими и американскими комплексами контрбатарейной борьбы идет жесточайшая конкуренция. Пока есть паритет возможностей, но равновесие может нарушиться ”

Два американских комплекса с самыми большими цифровыми индексами – AN/TPQ-48 и AN/TPQ-49 являются и самыми примитивными. Это переносные установки, которые доставляют на позицию два бойца. У них незначительная мощность сигнала, а потому и небольшая дальность действия. Комплексы необходимо устанавливать чуть ли не впритык к линии фронта. Дальность обнаружения минометов калибра 120 миллиметров – порядка шести километров.

AN/TPQ-36 – более мощный комплекс, буксируемый бронеавтомобилем. Выходная мощность РЛС сантиметрового диапазона – восемь киловатт. Одновременно он сопровождает до 20 целей. Дальность обнаружения реактивных систем залпового огня – 24 километра, минометов – 18, артиллерийских орудий – 14 километров. AN/TPQ-36 принят на вооружение в 1981 году, его неоднократно модернизировали, он до сих пор эксплуатируется в армиях 18 стран, включая ВС США и Украины.

Однако контрбатарейные РЛС дают вполне естественную ошибку определения координат огневых точек – порядка 0,3–0,4 процента от дальности. То есть с ростом расстояния увеличивается и фактическая ошибка. Так, на удалении 30 километров круговое вероятное отклонение (КВО) составляет порядка 100 метров. В связи с этим такие комплексы наиболее рационально придавать реактивным системам залпового огня.

Помимо достоинств, позволяющих значительно повысить эффективность артиллерии, радиолокационные комплексы имеют существенный недостаток. По излучению радаров их засекает противник и подавляет ответным огнем. Так что ничего удивительного в том, что из 22 комплексов, полученных Украиной, четыре были утрачены в Донбассе.

«Рысь» в «Зоопарке»

В СССР разработка контрбатарейных РЛС началась в 70-е годы с появлением компьютеров, имеющих достаточную производительность при небольшом объеме и невысоком энергопотреблении.

Первой контрбатарейной РЛС в Советском Союзе стал комплекс АРК-1 «Рысь», разработанный в тульском НИИ «Стрела» (ныне НПО «Стрела», входящее в концерн «Алмаз-Антей»). Серийное производство началось в 1977 году на тульском заводе «Арсенал». РЛС мощностью излучения 20 киловатт располагалась на гусеничном шасси с корпусом, обеспечивавшим противопульную защиту. «Рысь» успела повоевать в Афганистане, став серьезным подспорьем советской артиллерии.

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АРК-1 обнаруживал огневые позиции ствольной артиллерии на удалении до 9 километров, минометные – 12, РСЗО – 16 километров. При помощи этого комплекса осуществлялась и коррекция собственного огня на расстоянии до 11 километров для ствольной артиллерии, 14 – для минометов и 20 – для РСЗО. Точность определения точки падения боеприпаса составляла несколько десятков метров.

В 1981 году в НИИ «Стрела» приступили к созданию более совершенного комплекса 1Л219М «Зоопарк-1» с ФАР, устанавливаемого на легкобронированной гусеничной платформе. В 1988-м его подготовили к испытаниям. Но в связи с экономическими потрясениями, связанными с распадом СССР, разработка превратилась в долгострой. «Зоопарк-1» приняли на вооружение лишь в 2008 году.

«Зоопарк-1» превзошел лучший на тот момент американский AN/TPQ-36 как по дальности обнаружения огневых точек, так и в точности определения их координат. Артиллерийские орудия калибра 155 миллиметров засекали на расстоянии 20 километров против 14 у «американца», минометы – 22 километра против 18, РСЗО – 35 против 24 километров. В определенной степени это связано с большей мощностью сканирующего луча РЛС – 30 киловатт против 8. Правда, количество одновременно отслеживаемых целей было меньше – 12 против 20. Однако это не оказалось критичным, поскольку в минуту «Зоопарк-1» засекал 70 огневых точек противника.

После первого «Зоопарка» конструкторы НПО «Стрела» немедленно приступили к созданию комплекса 1Л260 «Зоопарк-1М». Но это не модернизация имеющейся аппаратуры, а по сути разработка новой: в РЛС используется уже не пассивная, а активная фазированная антенная решетка (АФАР), благодаря чему улучшились характеристики комплекса. Повысились помехоустойчивость и скрытность комплекса. Совершить этот прорыв позволило использование электронных компонентов нового поколения. За счет современных алгоритмов обработки данных появилась возможность в некоторых случаях выходить за инструментальные пределы РЛС, наращивая дальность действия комплекса.

Штаты планируют рывок

Однако и Пентагон не стоял на месте. Компания Raytheon выпустила новый комплекс AN/TPQ-47. Дальность обнаружения увеличили весьма оригинальным способом, перейдя на дециметровый диапазон волн. Но получили очень посредственную точность. У «Зоопарка-1М» ошибка на расстоянии 30 километров составляет порядка 40 метров. «Американец» выдавал погрешность в 80–90 метров. Такие характеристики комплекса, ухудшившиеся из-за удлинения рабочей волны РЛС, не позволяют использовать его для выдачи целеуказания высокоточным системам. Можно разве что лупить из РСЗО по площадям.

У «Зоопарка-1М» существенно возросла излучаемая радаром мощность, достигнув 70 киловатт. Однако использование сантиметрового диапазона волн, обладающего высокой точностью определения координат объектов, несколько уступает в дальности американским дециметровым системам. Российский комплекс фиксирует местоположение артустановки калибра 152 миллиметра на расстоянии до 55 километров, AN/TPQ-47 показывает результат 60 километров. В отношении РСЗО у нас – 75, у американцев – 80–100 километров

При этом у обоих комплексов появилась возможность частично решать и противоракетные задачи, передавая на КП информацию о подлете тактических или оперативно-тактических ракет. И «американец» это делает существенно лучше, обнаруживая ОТР за 300 километров, тогда как «Зоопарк-1М» – в пределах 80. Поэтому с такими угрозами в российских радиотехнических войсках справляются и лучше, чем AN/TPQ-47, РЛС «Противник-Г» дециметрового диапазона с дальностью 400 и «Гамма-С1» сантиметрового диапазона с дальностью 300 километров. При этом обе станции способны одновременно сопровождать до 150 целей.

Как видим, у российского «Зоопарка-1М» похуже с дальностью пеленгации, но лучше с точностью. В связи с чем можно говорить об относительном паритете.

Однако вскоре он может быть нарушен, причем не в нашу пользу. Компания Northrop Grumman создает комплекс AN/TPQ-80. И достижение практических результатов уже не за горами. Дальность обнаружения должна возрасти примерно в 1,3–1,5 раза. Разумеется, при тех же самых показателях точности, поскольку диапазон РЛС тот же – дециметровый. Эксперты утверждают, что перспективный американский комплекс должен обладать примерно теми же возможностями, что и наша РЛС «Противник-Г».

О планах создания нового российского радиолокационного комплекса контрбатарейной борьбы пока ничего неизвестно. Видимо, считается нецелесообразным расширять функциональность этого оружия за счет решения задач ПВО и ПРО, поскольку в радиотехнических войсках эксплуатируется ряд специализированных РЛС, входящих в семейство «Небо» и его последней модификации «Небо-УМ».

«Пенициллин» дает жару

Между тем в ракетно-артиллерийские войска в декабре прошлого года начали поступать контрбатарейные комплексы, в которых используется иной принцип действия. Эта разработка санкт-петербургского НИИ «Вектор», входящего в состав ростеховского концерна радиостроения «Вега», называется автоматизированным звукотепловым комплексом (АЗТК) артиллерийской разведки армейского звена 1Б76 «Пенициллин». Производство комплексов развернуто на предприятиях холдинга «Российская электроника», также из состава госкорпорации «Ростех».

Его существенное достоинство в том, что аппаратура не использует активных методов поиска огневых точек. То есть абсолютно ничего не излучает. Его работа основана на анализе сейсмических волн и световых и тепловых вспышек. Следовательно, противник и обнаружить АЗТК не может.

Комплекс базируется на полноприводном автомобиле КамАЗ-53501 грузоподъемностью 16 тонн. В его составе мачта телескопического типа с расположенными на ней шестью телевизионными и шестью тепловизионными камерами, четыре сейсмодатчика, система обработки информации, оснащенная высокопроизводительным компьютером, и аппаратура связи.

На развертывание АЗТК требуется один час. Телескопическая мачта с камерами поднимается на высоту, необходимую для обзора местности. Сейсмические датчики закрепляются на земле и соединяются кабелями с системой обработки и управления. К ней же постоянно подключены все 12 обзорных камер.

Тепловые и телевизионные камеры фиксируют вспышки выстрелов артиллерийских орудий и разрыва снарядов. Сейсмодатчики преобразуют колебания почвы в электрические сигналы. Вся информация передается на систему обработки для вычисления координат огневых точек. И чем плотнее противник ведет огонь, тем более сложной получается картина накладывающихся сейсмических волн и световых и тепловых вспышек.

Для дешифрирования всех составляющих сейсмических и светотепловых суперпозиций используется мощный компьютер, при этом данные обрабатываются в реальном масштабе времени. На фиксацию каждой огневой точки после произведенного выстрела уходит не более пяти секунд. Благодаря такой оперативности возможно поражать ответным огнем те же САУ раньше, чем они после выстрела поменяют позицию. Даже при очень плотном огне противника «Пенициллин» способен пеленговать до 90 процентов огневых точек.

Комплекс полностью автоматический, участия оператора не требуется. Полученные электронные карты огневой ситуации на обширной территории по каналам защищенной широкополосной связи в режиме реального времени рассылаются на КП батарей для подавления артустановок противника, что исключает ошибки операторов, неизбежные в боевых действиях высокой интенсивности. Также «Пенициллин» может использоваться и для коррекции стрельбы своих батарей, фиксируя места разрыва снарядов для определения величины отклонения от цели.

Конечно, по дальности звукотепловой комплекс не может соперничать с новейшими радиолокационными системами контрбатарейной борьбы. Однако следует признать, что и он демонстрирует неплохие результаты. Особенно при обнаружении гаубиц, их возможно засечь на расстоянии до 20 километров. Минометы обнаруживаются на удалении до 10 километров. Угловая ошибка по азимуту не превышает 1,5 минуты. По протяженности линии фронта, которую контролирует комплекс «Пенициллин», получен внушительный результат – она простирается на 25 километров, тогда как у РЛС достаточно узкий сектор обзора по азимуту.

В заключение необходимо напомнить и о безусловном достоинстве «Пенициллина»: противник неспособен обнаружить его при помощи инструментальной разведки.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (868) за 9 февраля 2021 года