Корабли крымского «Залива»

В Керчи встал на воду новейший сторожевик

На судостроительном заводе «Залив» состоялась торжественная церемония спуска на воду четвертого из серии патрульных кораблей (ПК) проекта 22160 «Сергей Котов». Его предшественники – ПК «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин» уже обкатаны и успешно решают поставленные задачи.

В церемонии спуска корабля на воду приняли участие начальник Главного штаба ВМФ – первый заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Александр Витко, глава Республики Крым Сергей Аксенов, командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов, заместитель командующего Черноморским флотом по вооружению капитан 1-го ранга Валерий Хорун, первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс, руководство города Керчи и предприятий – создателей «Сергея Котова».

Корабль приказом главкома ВМФ России назван в честь контр-адмирала Военно-морского флота СССР, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Сергея Николаевича Котова.

Созданный АО «Северное ПКБ» проект 22160 представляет собой серию российских патрульных кораблей 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны. Этот современный корабль предназначен для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды, а также для охраны кораблей и судов на переходе морем, военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения нападения противника в военное время.

“ Для оснащения «Сергея Котова» использовали главным образом аппаратуру и агрегаты отечественного производства, включая современное радиолокационное и навигационное оборудование ”

Более 40 кораблей и судов войдут в состав ВМФ Российской Федерации в этом году. Шесть из них – в состав Черноморского флота, сообщил журналистам Александр Витко, который командовал Черноморским флотом в 2013–2018 годах. Спущенный на воду на керченском судостроительном заводе «Залив» патрульный корабль «Сергей Котов», по его словам, войдет в состав Черноморского флота уже в ноябре 2021 года.

Поздравляя корабелов со знаменательным событием, заместитель генерального директора завода «Залив» Николай Негрей отметил, что спускаемый на воду корабль – это результат совместной работы кораблестроителей керченского завода «Залив» и Зеленодольского завода имени А. М. Горького.

Особого внимания заслуживают два факта. Первый – в ходе строительства корабелам удалось решить важные задачи по импортозамещению. Для оснащения корабля используют главным образом аппаратуру и агрегаты отечественного производства, включая современное радиолокационное и навигационное оборудование. И второй, весьма приятный и значимый для крымчан момент: «Сергей Котов» – уже второй патрульный корабль, рожденный на стапелях возрождающегося судостроительного завода «Залив». Первым был «Павел Державин». В связи с этим глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что завод «Залив» обеспечен заказами на три года.

Приятно, что Керчь, как в советские времена, возвращает себе статус города корабелов. Напомним, в июле минувшего года на заводе спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 – один из трех кораблей данного проекта, строящихся в настоящее время на предприятии. Проект МРК 22800 с шифром «Каракурт» – корабли ближней морской зоны водоизмещением около 800 тонн и развитым комплексом вооружения, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов.

Остается добавить, что после завершения достроечных работ и прохождения государственных испытаний корабль пополнит состав Черноморского флота. К предшественникам «Сергея Котова» – кораблям «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин» в следующем году должен добавиться ПК «Виктор Великий», а в 2023-м – «Николай Сипягин». Серия патрульных кораблей проекта 22160 с именами Героев Советского Союза в значительной мере усилит Черноморский флот. Как и новые малые ракетные корабли с перспективным и уже опробованным комплексом «Калибр». С 30 января их станет на флоте четыре.

Владимир Пасякин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (868) за 9 февраля 2021 года