Войти
Военно-промышленный курьер

Корабли крымского «Залива»

272
0
+1
Источник изображения: Фото: google.com

В Керчи встал на воду новейший сторожевик

На судостроительном заводе «Залив» состоялась торжественная церемония спуска на воду четвертого из серии патрульных кораблей (ПК) проекта 22160 «Сергей Котов». Его предшественники – ПК «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин» уже обкатаны и успешно решают поставленные задачи.

В церемонии спуска корабля на воду приняли участие начальник Главного штаба ВМФ – первый заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Александр Витко, глава Республики Крым Сергей Аксенов, командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов, заместитель командующего Черноморским флотом по вооружению капитан 1-го ранга Валерий Хорун, первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс, руководство города Керчи и предприятий – создателей «Сергея Котова».

Корабль приказом главкома ВМФ России назван в честь контр-адмирала Военно-морского флота СССР, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Сергея Николаевича Котова.

Созданный АО «Северное ПКБ» проект 22160 представляет собой серию российских патрульных кораблей 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны. Этот современный корабль предназначен для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды, а также для охраны кораблей и судов на переходе морем, военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения нападения противника в военное время.

“ Для оснащения «Сергея Котова» использовали главным образом аппаратуру и агрегаты отечественного производства, включая современное радиолокационное и навигационное оборудование ”

Более 40 кораблей и судов войдут в состав ВМФ Российской Федерации в этом году. Шесть из них – в состав Черноморского флота, сообщил журналистам Александр Витко, который командовал Черноморским флотом в 2013–2018 годах. Спущенный на воду на керченском судостроительном заводе «Залив» патрульный корабль «Сергей Котов», по его словам, войдет в состав Черноморского флота уже в ноябре 2021 года.

Поздравляя корабелов со знаменательным событием, заместитель генерального директора завода «Залив» Николай Негрей отметил, что спускаемый на воду корабль – это результат совместной работы кораблестроителей керченского завода «Залив» и Зеленодольского завода имени А. М. Горького.

Особого внимания заслуживают два факта. Первый – в ходе строительства корабелам удалось решить важные задачи по импортозамещению. Для оснащения корабля используют главным образом аппаратуру и агрегаты отечественного производства, включая современное радиолокационное и навигационное оборудование. И второй, весьма приятный и значимый для крымчан момент: «Сергей Котов» – уже второй патрульный корабль, рожденный на стапелях возрождающегося судостроительного завода «Залив». Первым был «Павел Державин». В связи с этим глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что завод «Залив» обеспечен заказами на три года.

Приятно, что Керчь, как в советские времена, возвращает себе статус города корабелов. Напомним, в июле минувшего года на заводе спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 – один из трех кораблей данного проекта, строящихся в настоящее время на предприятии. Проект МРК 22800 с шифром «Каракурт» – корабли ближней морской зоны водоизмещением около 800 тонн и развитым комплексом вооружения, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов.

Остается добавить, что после завершения достроечных работ и прохождения государственных испытаний корабль пополнит состав Черноморского флота. К предшественникам «Сергея Котова» – кораблям «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин» в следующем году должен добавиться ПК «Виктор Великий», а в 2023-м – «Николай Сипягин». Серия патрульных кораблей проекта 22160 с именами Героев Советского Союза в значительной мере усилит Черноморский флот. Как и новые малые ракетные корабли с перспективным и уже опробованным комплексом «Калибр». С 30 января их станет на флоте четыре.


Владимир Пасякин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (868) за 9 февраля 2021 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Залив СЗ
ЗДЗ Горького
СПКБ
Проекты
22160
22800 МРК
ЧФ
Похожие новости
18.03.2019
США ввели санкции против ряда российских судостроительных предприятий
20.09.2018
Патрульные корабли проекта 22160 "Дмитрий Рогачёв" и "Василий Быков" в Новороссийске
25.07.2017
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" выведен из эллинга
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
12.05.2016
"Шторм" заказывали?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 05:46
  • 41
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:27
  • 28
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
  • 10.02 04:10
  • 104
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 09.02 23:26
  • 37
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 09.02 22:41
  • 85
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 09.02 21:33
  • 1
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 09.02 21:21
  • 14
Калининградский синдром
  • 09.02 19:45
  • 17
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 09.02 13:02
  • 1
Частная компания в Китае успешно запустила умную суборбитальную ракету OS-X6B
  • 09.02 10:27
  • 3
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 09.02 04:38
  • 5
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 09.02 04:32
  • 2
«Тяжелые калибры — на второй линии». Почему на Донбассе идет обострение и грозит ли большая война (Страна, Украина)
  • 09.02 04:10
  • 2
Генсек НАТО призывает создавать «более экологичные» танки с солнечными панелями