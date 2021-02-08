Байден не будет воевать с Китаем

Президент США Джо Байден заявил, что между Вашингтоном и Пекином существует острая конкуренция, но страны не должны конфликтовать.

«Я всё время ему говорил, что у нас не должно быть конфликта, но будет острая конкуренция», - рассказал он в интервью CBS об отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином во время работы вице-президентом США.

Байден отметил, что Вашингтон в отношениях с Пекином намерен сосредоточиться на «международных правилах дорожного поведения».

Ранее член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что в Пекине не потерпят внешнего вмешательства, пишет РТ.