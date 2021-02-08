Войти
Военно-промышленный курьер

Байден не будет воевать с Китаем

494
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Президент США Джо Байден заявил, что между Вашингтоном и Пекином существует острая конкуренция, но страны не должны конфликтовать.

«Я всё время ему говорил, что у нас не должно быть конфликта, но будет острая конкуренция», - рассказал он в интервью CBS об отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином во время работы вице-президентом США.

Байден отметил, что Вашингтон в отношениях с Пекином намерен сосредоточиться на «международных правилах дорожного поведения».

Ранее член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что в Пекине не потерпят внешнего вмешательства, пишет РТ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Похожие новости
18.09.2020
Лавров рассказал, чем славится американская "мягкая сила"
23.11.2018
Россия и Китай будут совместно работать над марсолетами
18.04.2017
Сирийцы укрылись от США за российскими «Бастионами»
29.07.2015
Посол КНДР: под предлогом ядерной угрозы Пхеньяна США создают систему ПРО
11.10.2011
Кредитный кокуй Уго Чавеса
27.08.2008
Как не надо наказывать Россию. Использование экономических инструментов в качестве оружия против России ставит под угрозу мировую экономику в целом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 22:31
  • 73
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 08.02 22:04
  • 2
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России
  • 08.02 21:08
  • 8
Калининградский синдром
  • 08.02 21:05
  • 1
Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол
  • 08.02 20:31
  • 17
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 08.02 17:06
  • 24
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 08.02 15:56
  • 2
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 08.02 15:36
  • 2
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 08.02 14:12
  • 1
На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
  • 08.02 14:01
  • 1
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
  • 08.02 11:08
  • 3
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 08.02 10:51
  • 1
Современные речные операции
  • 08.02 08:24
  • 1
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
  • 08.02 02:56
  • 36
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 08.02 02:25
  • 24
Флот получит универсальную «мухобойку»