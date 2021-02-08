Войти
Военно-промышленный курьер

Туляки будут работать над универсальным ПТРК

315
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Тульское КБ приборостроения займется разработкой универсального противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который будет эффективно поражать и наземные, и воздушные цели.

Изюминка в том, что перспективный комплекс сможет засекать и уничтожать не только крупноразмерные цели, но и небольшие очень подвижные беспилотные летательные аппараты. Современные беспилотники, как правило, летают на высотах свыше километра, при этом постоянно маневрируя.

К тому же по своим габаритам они небольшие, эффективная отражающая поверхность у них мала, да и тепловое излучение от работающего двигателя неинтенсивное. Засечь беспилотник в небе и эффективно навести на него ракету - дело очень сложное даже для самых современных систем ПВО.

ПТРК, которые разработают в Туле, будут иметь очень чувствительные сенсоры, способные реагировать на самое незначительное тепловое или радиоэлектронное излучение летательного аппарата. А головка самонаведения у ракеты такого комплекса будет работать в тепловизионном, оптическом и радиоэлектронном диапазонах, пишет РГ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КБП
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.12.2016
Совет главных левшей
26.11.2012
Дивизион комплексов "Панцирь-С" отбил ночной "авианалет"
18.06.2012
Конструкторское бюро приборостроения продвигает на рынок противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ"
23.12.2011
На полигоне Капустин Яр проведены испытания новой модификации ПТРК «Корнет»
08.08.2011
Высокоточный ракетный комплекс "Корнет-ЭМ"
16.06.2010
В Париже начала работу международная выставка вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 22:31
  • 73
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 08.02 22:04
  • 2
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России
  • 08.02 21:08
  • 8
Калининградский синдром
  • 08.02 21:05
  • 1
Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол
  • 08.02 20:31
  • 17
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 08.02 17:06
  • 24
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 08.02 15:56
  • 2
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 08.02 15:36
  • 2
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 08.02 14:12
  • 1
На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
  • 08.02 14:01
  • 1
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
  • 08.02 11:08
  • 3
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 08.02 10:51
  • 1
Современные речные операции
  • 08.02 08:24
  • 1
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
  • 08.02 02:56
  • 36
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 08.02 02:25
  • 24
Флот получит универсальную «мухобойку»