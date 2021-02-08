Туляки будут работать над универсальным ПТРК

Тульское КБ приборостроения займется разработкой универсального противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который будет эффективно поражать и наземные, и воздушные цели.

Изюминка в том, что перспективный комплекс сможет засекать и уничтожать не только крупноразмерные цели, но и небольшие очень подвижные беспилотные летательные аппараты. Современные беспилотники, как правило, летают на высотах свыше километра, при этом постоянно маневрируя.

К тому же по своим габаритам они небольшие, эффективная отражающая поверхность у них мала, да и тепловое излучение от работающего двигателя неинтенсивное. Засечь беспилотник в небе и эффективно навести на него ракету - дело очень сложное даже для самых современных систем ПВО.

ПТРК, которые разработают в Туле, будут иметь очень чувствительные сенсоры, способные реагировать на самое незначительное тепловое или радиоэлектронное излучение летательного аппарата. А головка самонаведения у ракеты такого комплекса будет работать в тепловизионном, оптическом и радиоэлектронном диапазонах, пишет РГ.