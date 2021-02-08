«Флот оказался обезглавленным»

40 лет назад разбился самолет с командирами Тихоокеанского флота СССР. Как адмиралов погубил багаж?

40 лет назад, 7 февраля 1981 года, при взлете с военного аэродрома Пушкин под Ленинградом разбился самолет Ту-104 командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) СССР. В этой катастрофе погибли 16 адмиралов и генералов — все руководство флота. Для ТОФ эта трагедия стала страшным ударом: такое количество адмиралов флот не терял даже во Вторую мировую войну. В Минобороны опасались, что случившееся было диверсией, вслед за которой последует нападение на восточное побережье СССР. На деле все оказалось намного прозаичнее. Адмиралов погубил их собственный багаж. Подробности этого резонансного дела вспомнила «Лента.ру».

В тот роковой день самолет командующего ТОФ провел в воздухе всего восемь секунд. Сразу после взлета лайнер получил большой крен на хвост и рухнул на землю в полукилометре от точки отрыва. Крен самолета был настолько большим, что находившиеся на аэродроме описали положение Ту-104 как «крест в небе».

Топливные баки были полными, поэтому сразу после падения и взрыва начался сильный пожар. Все 50 человек, находившиеся на борту, — 44 пассажира и 6 членов экипажа — погибли. Очевидцы, которые пытались добраться до места аварии, рассказывали, что хвост самолета отломился от фюзеляжа, а под ним была огромная воронка с горящим керосином. Весь самолет был в огне.

На борту были 15 адмиралов и генералов, 12 капитанов первого ранга и полковников и сам командующий ТОФ Эмиль Спиридонов. Ту-104 командующего возвращался со штабных учений, в которых принимало участие руководство всех флотов Советского Союза. При этом Сергей Горшков, командующий военно-морским флотом (ВМФ) СССР, признал Тихоокеанский флот под руководством Эмиля Спиридонова лучшим на сборе.

Тихоокеанский флот лишился своего командования, своих соединений. Остались вторые и третьи лица. Это был сильнейший удар по военно-морскому флоту — трудновосполнимый вице-адмирал Василий Денисов

Вместе со Спиридоновым погибли 15 адмиралов и генералов. Для сравнения: за годы Второй мировой войны весь советский флот потерял четырех адмиралов, еще шесть умерли своей смертью или по причинам, не связанным с боевыми действиями. Десять адмиралов — за всю войну, а тут — 16 в один день, в мирное время!

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Эмиль Спиридонов с женой Источник изображения: Фото: Geroi-vmf.ru

Погибшие под Ленинградом командиры были не только обладателями высоких званий, но и носителями уникального опыта. В первые послевоенные годы советское правительство делало ставку на ускоренное развитие и обновление военно-морского флота — и именно на Тихоокеанском флоте активно и с большим успехом обкатывали новые виды вооружений.

Самая большая беда, которая случилась, — что флот оказался обезглавленным: погиб цвет Тихоокеанского флота вице-адмирал Александр Славский

«Персонал аэродрома рассмотрели под микроскопом»

Сразу после крушения началась отработка версий. Самый сильный флот фактически обезглавлен — не начало ли это войны? Катастрофа случилась вскоре после окончания Китайско-вьетнамской войны, шла война в Афганистане, а американские авианосцы и корабли с морпехами кружили по Тихому и Индийскому океанам и были готовы при любом удобном случае высадить десант.

После катастрофы Тихоокеанский флот был приведен в состояние полной боевой готовности — в Минобороны подозревали диверсию. Вскоре спецслужбы и всевозможные комиссии пришли к выводу, что иностранные диверсанты просто не могли подобраться к самолету на таком охраняемом объекте, как военный аэродром Пушкин.

Охраной аэродрома занимался отдельный батальон плюс особисты из контрразведки, которые весь обслуживающий персонал рассмотрели едва ли не под микроскопом. Версия иностранных спецслужб если и рассматривалась, то только теоретически: пронести взрывчатку на борт самолета на охраняемом объекте было практически невозможно военный историк Александр Зимовский

И все же версию диверсии окончательно не отбросили — следователи предположили саботаж, начали проверять своих. Выяснилось, что в последний момент отказался лететь Рудольф Голосов, начальник штаба Тихоокеанского флота и первый кандидат по выслуге лет на место Спиридонова. Про него говорили, что он наиболее вероятный кандидат и на место главкома ВМФ СССР Сергея Горшкова.

Военный аэродром Пушкин. Красным отмечено место крушения Ту-104 Источник изображения: Фото: Д.Кузнецов

Но мог ли Голосов, в надежде поскорей возглавить Тихоокеанский флот, а там и весь ВМФ, устроить аварию? Оказалось, что у начальника штаба было алиби: в день катастрофы на аэродроме Пушкин другой борт должен был лететь на Северный флот. Голосов был родом из тех мест — там у него остались родственники, росла дочь.

Голосов решил повидаться с родными и заранее отпросился у Спиридонова, что спасло ему жизнь. Версия о том, что он устроил диверсию, была отброшена, техническое расследование катастрофы продолжалось. При этом все материалы следствия были помечены грифом «Совершенно секретно», и в СМИ о ней не написали ни слова.

Катастрофа упоминалась лишь в некрологе, размещенном в газете «Красная звезда», но без указания имен и места происшествия.

7 февраля 1981 года при исполнении служебных обязанностей в авиакатастрофе погибла группа адмиралов, генералов, офицеров, мичманов, прапорщиков, матросов и служащих ТОФ. Минобороны СССР и Главное политическое управление Советской Армии и ВМФ выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших товарищей из некролога в газете «Красная звезда»

«Самолет — это как аптекарские весы»

О ходе самого засекреченного расследования родные и близкие погибших могли догадываться только по активности особистов. Сложилась странная ситуация: семьи известили о гибели их родных и близких, на Серафимовском кладбище в Ленинграде прошли похороны большинства погибших, но никто не объяснил скорбящим, что произошло.

На протяжении 16 лет после катастрофы вдовы погибших добивались, чтобы в свидетельствах о смерти их мужей было указано «погиб при исполнении служебных обязанностей». Между тем в ходе траурных мероприятий стало ясно, что кроме адмирала Эмиля Спиридонова на борту была и его жена Валентина.

Мемориал жертвам катастрофы Ту-104 (Серафимовское кладбище, Санкт-Петербург) Источник изображения: Фото: SerSem / Wikimedia

Это было нарушением инструкций: на военных самолетах гражданские летать не должны. Но Спиридонов не только сам нарушил это правило, но и не запретил это другим. Так на борт попал Борис Макаренко — сын начальника снабжения Приморского края, причем с женой.

Также на борту Ту-104 оказалась супруга первого секретаря Приморского крайкома партии Тамара Ломакина и дочь контр-адмирала, начальника связи флота Екатерина Морева. Все они были гражданскими лицами.

Впрочем, на злополучном рейсе вообще многое было в нарушение правил, что и привело к катастрофе

Обрывочные свидетельства говорят о том, что в качестве багажа на борту было два или три рулона дефицитной типографской бумаги, каждый весом в полтонны — их Спиридонов урвал по случаю для газеты ТОФ, и несколько мебельных гарнитуров, которые тогда были еще большим дефицитом, чем бумага. Купить их было непросто даже в столицах, что уж говорить о таких регионах, как Дальний Восток. А доставить такую покупку из Ленинграда во Владивосток для простого гражданина СССР и вовсе было невыполнимым квестом.

Несколько очевидцев утверждали, что рулоны в багажном отсеке Ту-104 не закрепили должным образом, и при наборе взлетной скорости они, скорее всего, покатились, сместив центр тяжести к хвосту. Этой версии придерживается генерал-лейтенант Виктор Сокерин, заслуженный военный летчик России.

Самолет Ту-104 Источник изображения: Фото: Jon Proctor / Wikimedia

По мнению Сокерина, как такового взлета у Ту-104 не было — он преждевременно оторвался от взлетно-посадочной полосы помимо воли пилота. Из-за смещенного центра тяжести нос самолета слишком рано задрался, и аэродинамика дернула лайнер вверх.

Но угол атаки был слишком большим, поэтому плавного набора высоты не последовало, а скорости хватило лишь на отрыв от земли и несколько секунд полета. Показания свидетелей, что самолет чуть ли не вертикально встал крестом в воздухе, вполне вписываются в эту версию.

Адмиралов могло спасти только одно: если они загрузили бы еще пару рулонов бумаги или пару-тройку мебельных гарнитуров, то самолет сел бы на хвост прямо на стоянке. Самолет — это как аптекарские весы Виктор Сокерин генерал-лейтенант, заслуженный военный летчик России

По другой версии, на Ту-104 был банальный перегруз. При таких условиях пассажиры в момент взлета должны были переместиться в переднюю часть салона, а уже после набора высоты рассесться по местам. Командир экипажа, подполковник Анатолий Инюшин налетал на Ту-104 почти шесть тысяч часов. Вряд ли он мог не знать правила взлета при перегрузе. Не исключено, что командир пытался донести эти требования до адмиралов, но те просто игнорировали «какого-то подполковника».

«Самолет почти всегда летит перегруженный»

Писатель Владимир Рунов, доктор филологических наук и кандидат исторических наук, по крупицам собирал информацию о значимых событиях ХХ века для своей книги «Наш торопливый век» — в том числе и о катастрофе Ту-104. В этой книге Рунов приводит весьма любопытный факт о командире самолета Инюшине.

Подполковник Анатолий Инюшин однажды написал в политотдел флота СССР, что его самолет почти всегда летит крайне перегруженным. Приводил факты, объяснял почему и писал, что командующий на его просьбы никак не реагирует Из книги Владимира Рунова «Наш торопливый век»

Политрук спросил адмирала Спиридонова, почему Инюшин докладывает, что военный Ту-104 постоянно перевозит мебель, холодильники, стиральные машины, фарфоровые сервизы и даже запчасти для «Москвича». Но разговор не задался: адмирал Спиридонов не боялся политруков и считал их ненужными как класс. Вот и в этот раз он просто ушел от ответа.

Командир Ту-104 Анатолий Инюшин Источник изображения: Фото: Geroi-vmf.ru

Получается, что командир Инюшин к моменту катастрофы уже не раз летал с перегрузом. Тогда почему в тот раз на аэродроме Пушкин он не применил свой опыт по размещению груза в салоне? Или, если верить другой версии катастрофы, почему Инюшин слишком резко пошел на взлет? Ответов на эти вопросы нет до сих пор.

Впрочем, стоит упомянуть о том, что самолет Ту-104 — первый реактивный пассажирский самолет — и без всякого перегруза отличался большой аварийностью. С 1958 по 1981 год разбились 16 таких машин (с учетом рейса на аэродроме Пушкин) — эти катастрофы унесли жизни 1140 пассажиров. После 15-й катастрофы самолет убрали из гражданской авиации, но военные продолжали на нем летать.

Справка о катастрофах Ту-104 (1958-1981 годы) Ту-104 — первый советский пассажирский самолет на реактивной тяге и первый реактивный лайнер в континентальной Европе. С 1956 года до октября 1958 года он был единственным эксплуатирующимся реактивным пассажирским авиалайнером в мире. Первая катастрофа Ту-104 произошла под Хабаровском в 1958 году, два года спустя после первого полета Ту-104. Последующие катастрофы показали, что самолет терял подъемную силу после высоты 12 тысяч метров и в целом у него были проблемы с подъемной силой при вхождении в потоки воздуха, поднимающиеся от земли. Последняя катастрофа в гражданской авиации с Ту-104 произошла 17 марта 1979 года под Москвой, когда самолет заходил на посадку. У него резко упала мощность двигателей, он фактически потерял управление. При этом двигатели Ту-104 теряли мощность не одновременно: вначале у самолета был крен в 40 градусов по правому борту, потом 70 — по левому. В итоге он упал на землю. В результате катастрофы погибли 59 человек из 119, находившихся на борту. В ноябре того же 1979 года Министерство гражданской авиации СССР прекратило эксплуатацию Ту-104 в гражданской авиации, но военные продолжали использовать этот самолет. Крушение Ту-104 7 февраля 1981 года на военном аэродроме Пушкин стало первой катастрофой этого самолета из-за проблем с багажом. После случившегося эти машины сняли с эксплуатации. Некоторое время ими пользовались лишь для подготовки космонавтов — при резком снижении можно было на время создать в салоне условия невесомости. Последний раз Ту-104 поднимался в воздух в 1986 году — один из бортов отгоняли в музей в Ульяновске

По всей видимости, именно из-за гибели руководства ТОФ в советской армии и на флоте были приняты постановления, запрещающие высшим офицерам летать одним рейсом. Отныне командующий должен был лететь отдельно от начальника штаба. Позже это положение перекочевало в Федеральные авиационные правила.

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После трагедии на аэродроме Пушкин командир военной части № 34233 (отряд 25-й авиационной дивизии ТОФ) полковник Яковлев был отстранен от должности. Именно за его частью был закреплен «адмиральский» Ту-104, но Яковлева по сути просто сделали крайним. Дальше следы полковника теряются — в открытых источниках упоминаний о нем нет. Возможно, информация о его дальнейшей жизни, как и о расследовании катастрофы 40-летней давности, до сих пор скрыта под грифом «Секретно».

Леонид Микуляк