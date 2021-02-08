Неизвестные похитили дорогостоящее оборудование на израильской военной базе

Злоумышленники проникли на военную базу Армии обороны Израиля и похитили оттуда радиоэлектронное оборудование.

Инцидент произошел на военном объекте "Целим", который находится на юге страны.

В израильском оборонном ведомстве подтвердили, что злоумышленники украли дорогостоящее оборудование для шифрования и связи, а также вскрыли девять опломбированных контейнеров, предназначенных для проведения военных учений.

Местные средства массовой информации сообщают о значительном ущербе, который был нанесен израильским Вооруженным силам. Из-за этого в графике военных учений произошел сбой.

В настоящее время военная полиция Израиля расследует данное преступление. Правонарушители будут найдены и привлечены к ответственности.

Екатерина Ланская