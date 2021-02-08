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Неизвестные похитили дорогостоящее оборудование на израильской военной базе

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Военнослужащие армии Израиля
Военнослужащие армии Израиля.
Источник изображения: www.globallookpress.com

Злоумышленники проникли на военную базу Армии обороны Израиля и похитили оттуда радиоэлектронное оборудование.

Инцидент произошел на военном объекте "Целим", который находится на юге страны.

В израильском оборонном ведомстве подтвердили, что злоумышленники украли дорогостоящее оборудование для шифрования и связи, а также вскрыли девять опломбированных контейнеров, предназначенных для проведения военных учений.

Местные средства массовой информации сообщают о значительном ущербе, который был нанесен израильским Вооруженным силам. Из-за этого в графике военных учений произошел сбой.

В настоящее время военная полиция Израиля расследует данное преступление. Правонарушители будут найдены и привлечены к ответственности.


Екатерина Ланская

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Страны
Израиль
Компании
ВПВС РФ
Проекты
Военные учения
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