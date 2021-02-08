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Alauda Aeronautics представила беспилотный прототип дрона для пилотируемых гонок

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Alauda Aeronautics представила беспилотный прототип дрона для пилотируемых гонок
Alauda Aeronautics представила беспилотный прототип дрона для пилотируемых гонок.
Источник изображения: Alauda Aeronautics

Компания Alauda Aeronautics представила новую версию октокоптера для пилотируемых гонок. Этот аппарат имеет полноразмерный корпус и кабину с приборами управления, но до 2022 года он будет использоваться для беспилотных полетов, после чего на его основе инженеры создадут финальную версию, предназначенную для полетов с человеком на борту.

Дроны используются не только для съемки и других воздушных работ, но и для соревнований. Существуют отдельные локальные и мировые соревнования по дрон-рейсингу и виртуальные гонки на дронах, а в 2022 году эта дисциплина будет представлена на Всемирных играх. Однако все эти соревнования проходят на небольших беспилотных квадрокоптерах, управляемых пилотом с FPV-очками, транслирующими ему вид с камеры на дроне.

Уже несколько лет различные команды инженеров и компании предлагают проводить гонки на пилотируемых дронах. Предполагается, что помимо зрелищности они могут помочь развитию технологий, которые, к примеру, можно будет использовать в аэротакси, так же, как технологии из Формулы-1 в том или ином виде доходят до обычных автомобилей.

В 2017 году Alauda Aeronautics (которая тогда называлась Alauda Racing) запустила сбор средств на первые пилотируемые гонки на квадрокоптерах и тогда же показала ранний прототип. В дальнейшем она создала еще один прототип, а теперь показа предварительную версию пилотируемого дрона. Он имеет полноценный размер и кабину для пилота. В ней располагается штурвал, экран с виртуальной приборной панелью.


Источник изображения: Alauda Aeronautics


Сам дрон имеет конструкцию октокоптера с четырьмя плечами, отходящими от фюзеляжа, на конце каждого из которых есть по два противонаправленных ротора. Их суммарная мощность составляет 96 киловатт и они позволяют дрону разгоняться до 120 километров в час. В аппарате предусмотрена возможность быстрой смены батареи на пит-стопах во время гонки.

Несмотря на то, что дрон будет пилотируемым, у него есть встроенная система предотвращения столкновений, использующая лидар, радар и камеры. Разработчики описывают ее как «виртуальное силовое поле»: машина сама будет уклоняться от столкновения, если обнаружила какое-либо препятствие на заданном расстоянии от себя.

Компания собирается построить в 2021 году более десяти идентичных дронов и передать их командам, которые пока будут пилотировать их удаленно, а в 2022 году создаст на основе данных этих полетов финальную версию, которая будет использоваться в соревнованиях с пилотами на борту.

Свою версию пилотируемого гоночного дрона также создает немецкая компания Drone Champions AG. В 2020 году она показала испытания 12-роторного мультикоптера с манекеном вместо человека.

Григорий Копиев

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Проекты
2020-й год
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