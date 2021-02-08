Орбитальный картограф льда отправят к Марсу в 2026 году.

Четыре космических агентства объявили о начале разработки плана новой исследовательской программы International Mars Ice Mapper. В рамках программы в 2026 году к Марсу отправятся четыре орбитальных аппарата, которые при помощи радиолокации картографируют приповерхностные залежи льда на планете, сообщается на сайте NASA.

Поиск воды на Марсе интересен для планетологов по нескольким причинам: исследование эволюции Красной планеты и роли воды в ней, изучение пригодности Марса для существования жизни в прошлом, а также планирование будущих пилотируемых полетов. Сегодня мы уже знаем о марсианской воде достаточно много. О существовании потоков и резервуаров с водой говорят высохшие русла рек и осадочные отложения. Сегодня ученым известно о залежах водяного льда на поверхности Марса и под ней, а также о подледных соленых озерах.

В цели исследовательской программы International Mars Ice Mapper (I-MIM) входит картографирование приповерхностных залежей льда на Марсе. Ученых интересует их точное местоположение, глубина залегания и пространственная протяженность. Кроме того, миссия поможет определить свойства пыли, реголита и слоев горных пород. Полученные данные будут доступны ученым по всему миру и позволят понять геологическую историю Марса, а также определить потенциальные научные цели для первых полетов человека на Марс.

В программе помимо NASA участвуют Итальянское и Канадское космические агентства, а также Японское агентство аэрокосмических исследований. В ближайшее время начнется разработка плана программы и распределение обязанностей между агентствами. Старт I-MIM намечен на 2026 год, предполагается, что к Марсу будут отправлены четыре орбитальных аппарата, оснащенные радарами с синтезированной апертурой. Область для радиолокационного сканирования будет находиться между 25 и 40 градусами северной широты и 25 и 40 градусами южной широты, а само сканирование будет вестись с высоты два километра.

В ближайшее время к Марсу прибудут сразу три новых исследовательских аппарата: марсоход NASA «Персеверанс» и первый китайский марсоход, а также арабский орбитальный аппарат Al Amal.

Александр Войтюк